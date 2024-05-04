我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／33歲前球星莫里斯在洛杉磯離世 湖人「心碎」

美國人平均智商降至98 新罕州最聰明、內華達州最笨

「婚照銷毀師」1年接400單 7成客戶是女性 有人要求照片噴成綠色

世界新聞網／輯
待銷毀的婚紗照被平鋪在地上。（取材自澎湃新聞網）
待銷毀的婚紗照被平鋪在地上。（取材自澎湃新聞網）

白頭偕老是結婚常聽見的誓詞，但走不到最後該怎麼辦？中國出現一個新興行業「婚紗照銷毀師」，一年能接400單，7成客戶都是女性。

澎湃新聞網報導，41歲的劉瑋是一名「婚紗照銷毀師」，從去年4月接到第一單，到目前為止，已經銷毀了400多單，他稱70%以上的顧客都是女性，年齡大概在20歲到40多歲。

劉瑋說，做這一行，每天都會面對很多奇奇怪怪的要求。「有個客戶要求男士噴紅色、女士噴黑色，我不知道為什麼要這樣，我們只管盡量滿足他們。還有人要求整幅照片都噴成綠色，說是因為『黑屬水，綠屬木』，我也不懂，反正是和風水有關係。」

劉瑋說，婚紗照銷毀的服務，情緒價值是無可替代的。「我的原則是不打聽客戶的隱私，客戶說什麼，我就聽什麼，但絕對不多問。」

待銷毀的婚紗照被平鋪在地上。（取材自澎湃新聞網）
待銷毀的婚紗照被平鋪在地上。（取材自澎湃新聞網）

劉瑋說，大部分客人諮詢完之後不會馬上下單，有的人只是想有個地方可以傾訴完自己的故事。很多時候，成單的人說得不多，因為他們已經做好銷毀決定，往往那些還在猶豫的、沒成單的人反而說了很多。「最常見的就是出軌、背叛的劇情。有個山東姑娘稱離婚沒有離成，所以這個生意我是沒有做成的，就聽了一個多小時的故事。」

劉瑋說自己不會催單，一定要讓客戶自願做出這個決定，而不是由他在旁邊煽風點火，因為這是客戶一輩子的大事，「我不想讓他們後悔」。在拍照給客戶確認數量的時候，劉瑋也會再提醒他們確認到底要不要銷毀，現在反悔還來得及。

最讓劉瑋共情的故事是生離死別。他曾收到一個小伙子私信，讓他幫他買一束歡樂頌玫瑰放進粉碎機裡銷毀，因為小伙子前女友生前最喜歡這種花，但是在疫情初期她就去世了，想用這種方式跟她告別。

儘管訂單源源不斷，劉瑋的職業仍受到網上不少批評。「有需求的人會覺得我們特別貼切，沒有需求的人就會諷刺挖苦，甚至私信我說『你真的不是噱頭嗎』」。但也有客戶感激劉瑋，說他們做的真是大好事，還會一起寄來當地的一些特產，「我就會覺得，成全別人其實也是陶冶自己。」劉瑋說。

劉瑋認為，婚紗照承載的東西太多了，情感也好，記憶也好，象徵意義也好。被銷毀之後，人的心態是一定有變化的，不論是變好還是變壞。因為從銷毀這一刻開始，對客人來說既是結束的一個里程碑，也是新生活的一個里程碑。

疫情

上一則

河南龍門石窟太美？遊客「驚掉下巴」急尋骨科醫生復原

延伸閱讀

林智堅新工作當總經理 藍營議員挖苦：民進黨最低檔的安撫

林智堅新工作當總經理 藍營議員挖苦：民進黨最低檔的安撫
梅根真的不回英國 不願面對滿滿惡意 寧可放生哈利

梅根真的不回英國 不願面對滿滿惡意 寧可放生哈利
青島女子來美旅遊失聯 山東鄉親總動員尋獲

青島女子來美旅遊失聯 山東鄉親總動員尋獲
夫妻生8孩無力養…寄養家庭照料小兄弟 來美展開新生活

夫妻生8孩無力養…寄養家庭照料小兄弟 來美展開新生活

熱門新聞

廣東梅龍高速公路坍塌，目前已知導致24死30傷。（取材自央視新聞）

死亡人數激增 廣東梅州高速公路塌方已48人罹難

2024-05-02 04:26
蘭州新區一名工人巡查組裝完成的電動汽車。(新華社)

中國2025電動車過剩產能近2000萬輛 全球車商惶恐

2024-04-28 13:32
警方查獲上海19歲女網紅麗麗（化名）在網上販售性愛影片，男女主角竟是自己和男友。（取材自案件聚焦）

性愛片遭男友公開 上海19歲女「以牙還牙」上網賣56部 網：絕配

2024-05-03 09:30
山西運城一輛問界M7 Plus發生追撞起火事故，造成3人身亡。（圖／取自網路媒體《汽車之家》）

門打不開？華為問界M7電動車碰撞起火致3死

2024-04-28 10:44
網紅中德夫妻朱莉與阿福宣布結束12年婚姻。（取材自微博）

結婚10年沒孩子是心結？中德網紅夫妻證實離婚

2024-05-02 10:30
福建艦裝備配置

專家：福建艦 常規動力航母天花板 央視：現實版輕舟過萬重山

2024-05-02 08:30

超人氣

更多 >
4星座容易變「恐怖前任」 2類人會情勒、第一名不是天蠍

4星座容易變「恐怖前任」 2類人會情勒、第一名不是天蠍
凱特王妃罹癌後持續靜養 密友造型師曝：夫妻倆正經歷地獄般折磨

凱特王妃罹癌後持續靜養 密友造型師曝：夫妻倆正經歷地獄般折磨
這款洗衣精一落地瘋搶秒殺 好市多嘉義店允改限購

這款洗衣精一落地瘋搶秒殺 好市多嘉義店允改限購
新娘婚禮偷換校服 新郎淚崩「娶到高中時就想娶的女孩」

新娘婚禮偷換校服 新郎淚崩「娶到高中時就想娶的女孩」
出借好市多卡捲入「買真退假」詐欺 蒙市華人被控3罪

出借好市多卡捲入「買真退假」詐欺 蒙市華人被控3罪