「婚照銷毀師」1年接400單 7成客戶是女性 有人要求照片噴成綠色

待銷毀的婚紗照被平鋪在地上。（取材自澎湃新聞網）

白頭偕老是結婚常聽見的誓詞，但走不到最後該怎麼辦？中國出現一個新興行業「婚紗照銷毀師」，一年能接400單，7成客戶都是女性。

澎湃新聞網報導，41歲的劉瑋是一名「婚紗照銷毀師」，從去年4月接到第一單，到目前為止，已經銷毀了400多單，他稱70%以上的顧客都是女性，年齡大概在20歲到40多歲。

劉瑋說，做這一行，每天都會面對很多奇奇怪怪的要求。「有個客戶要求男士噴紅色、女士噴黑色，我不知道為什麼要這樣，我們只管盡量滿足他們。還有人要求整幅照片都噴成綠色，說是因為『黑屬水，綠屬木』，我也不懂，反正是和風水有關係。」

劉瑋說，婚紗照銷毀的服務，情緒價值是無可替代的。「我的原則是不打聽客戶的隱私，客戶說什麼，我就聽什麼，但絕對不多問。」

待銷毀的婚紗照被平鋪在地上。（取材自澎湃新聞網）

劉瑋說，大部分客人諮詢完之後不會馬上下單，有的人只是想有個地方可以傾訴完自己的故事。很多時候，成單的人說得不多，因為他們已經做好銷毀決定，往往那些還在猶豫的、沒成單的人反而說了很多。「最常見的就是出軌、背叛的劇情。有個山東姑娘稱離婚沒有離成，所以這個生意我是沒有做成的，就聽了一個多小時的故事。」

劉瑋說自己不會催單，一定要讓客戶自願做出這個決定，而不是由他在旁邊煽風點火，因為這是客戶一輩子的大事，「我不想讓他們後悔」。在拍照給客戶確認數量的時候，劉瑋也會再提醒他們確認到底要不要銷毀，現在反悔還來得及。

最讓劉瑋共情的故事是生離死別。他曾收到一個小伙子私信，讓他幫他買一束歡樂頌玫瑰放進粉碎機裡銷毀，因為小伙子前女友生前最喜歡這種花，但是在疫情 初期她就去世了，想用這種方式跟她告別。

儘管訂單源源不斷，劉瑋的職業仍受到網上不少批評。「有需求的人會覺得我們特別貼切，沒有需求的人就會諷刺挖苦，甚至私信我說『你真的不是噱頭嗎』」。但也有客戶感激劉瑋，說他們做的真是大好事，還會一起寄來當地的一些特產，「我就會覺得，成全別人其實也是陶冶自己。」劉瑋說。

劉瑋認為，婚紗照承載的東西太多了，情感也好，記憶也好，象徵意義也好。被銷毀之後，人的心態是一定有變化的，不論是變好還是變壞。因為從銷毀這一刻開始，對客人來說既是結束的一個里程碑，也是新生活的一個里程碑。