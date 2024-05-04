美嗎？張家界古建築「開氣膜花」 有人批太醜 有人讚可愛

武陵源景區東門建築物上「開花」了。（取材自上游新聞）

五一期間不少遊人前往湖南武陵源景區（張家界國家森林公園）觀光 ，發現景區東門標誌性仿古建築九層塔上竟掛著的八朵碩大的氣膜「花朵」。不少遊客及網友紛紛吐槽「太土」、「好醜」，批評國家級景區卻被搞成「廉價的網紅感」；不過也有遊客覺得「很萌」、「可愛又搞笑」。對此，景區回應稱氣膜花是之前辦活動時廣告公司裝飾的，會將遊客意見向領導匯報。

上游新聞報導，一名遊客日前發文稱，在張家界入口看到景區的九層塔上掛著幾朵碩大的氣膜「花朵」，覺得很震驚，「雖然感覺用心，但太土了」，他說，張家界自然景色就很美了，不需要更多裝飾。他的發文引起中國網民熱議。

有人稱讚說，「挺好看的，這土氣裡還帶著點可愛」、「挺可愛的，莫名萌萌」、「有點可愛，又有點搞笑」；也有人批評，「太土了，都不好意思拍照發朋友圈」、「花裡胡哨，一朵還行，這麼多太醜了」、「廉價的網紅感」。另一派人則分析，「對於審美，每個人都有自己看法。這個配色雖然顏色很多，會讓人一開始條件反射地想噴，但是多看一會未必覺得醜」。

對於遊客與網民反饋，武陵源景區工作人員解釋，這些花朵並非景區自己掛上的，「之前這裡做了一個活動，可能是當時廣告公司裝飾的」，他也說，既然有這麼多遊客覺得不好看，會上報給領導，看是要否保留。

張家界市武陵源區文旅廣體局辦公室工作人員也澄清，花朵「不是文旅局掛上去的」。