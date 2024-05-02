「15分鐘陪伴」杭州外送小哥陪癱瘓女吃飯 直到她離世才停止

葉陽輝為顧客大姐鋪好小桌板，準備好飯菜。（取材自人民日報／杭州市臨平區融媒體中心資料照）

「95後」杭州外賣小哥葉陽輝在送外賣時發現一位顧客大姐行動不便，每次接到她的訂單，他都會主動為她擺放好餐食，並等待吃完後帶著垃圾離開，「15分鐘陪伴」堅持了好幾年，他還號召100多位騎手同行們加入愛心幫扶中，並成立了志工服務站，看望更多高齡老人，工作之餘還不忘進修。他的善行與散發的正能量，讓他獲得今年「浙江省勞動模範」。

據齊魯晚報報導，葉陽輝是95後，2018年從老家河南 來到杭州，成為了外送小哥。那一年他送外賣時，無意間發現臨平區塘棲鎮東小河社區的一位顧客大姐行動不便，於是每次接到這位大姐訂單，他都會主動為她擺放好餐食，並等待吃完後帶著垃圾離開。

從2018年起，葉陽輝已為大姊送了約500次的外賣，每次「15分鐘陪伴」也堅持了好幾年。後來，為能更好地幫助大姐，葉陽輝號召騎手同行們一起為大姐提供力所能及的幫助。這支特殊的「服務隊」不斷壯大，目前已有100多位騎士小哥加入到這位大姊的愛心幫扶中，直到大姐離世。

之後，葉陽輝成立了葉陽輝志工服務站。他開始帶著一群愛心小哥們，跟著臨平區塘棲鎮東小河社區一起做志工。他和小哥們經常在午高峰外賣送完後，一起上門看望高齡老人，給老人們打掃衛生，還在古鎮擺攤，宣傳反詐知識等，「好多爺爺奶奶，現在都認識我們了。」葉陽輝說。

葉陽輝獲頒「浙江省勞動模範」。（取材自潮新聞）

「正能量」是葉陽輝的領導、同事們對他的評價。他當選了塘棲鎮物流快遞行業聯合團支部書記。他還有了更多夢想，包括報名小哥上大學項目，以及參加社工職業資格等級考試。同時，他依然堅持在外賣小哥一線。他的善行，讓他獲選為今年「五一」國際勞動節 表揚的「浙江省勞動模範」。

4月30日一大早，穿上整潔的工服，葉陽輝從臨平出發，花了將近2小時，來到了浙江省人民大會堂領獎。「現場我看到了各行各業很多優秀的勞動者，自己能被選上，很激動，感謝大家對我的肯定。」說到當時的場景，葉陽輝有點激動。

不過葉陽輝在人民大會堂領完獎，又馬不停蹄趕回了塘棲，「是五一假期到了了，這幾天古鎮上遊客特別多，是我們最忙的時候，抓住這幾天好好跑單。」他說。。