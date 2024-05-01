假離婚？周鴻禕高價拍二手邁巴赫 車主是前妻掀熱議

周鴻禕拍賣的邁巴赫，所有權人並不是他。(取材自北京商報)

奇虎360公司創辦人周鴻禕一場600元飆升990萬元(人民幣，以下同)的二手邁巴赫S600拍賣 會，不但弄「懵了他」，現場視頻畫面裡的一個細節，還意外扯出這台邁巴赫的車主並不是周鴻禕，而是他的前妻胡歡。由於周鴻禕與胡歡「分割股份」離婚案令網友印象深刻，周鴻禕沒駕照 的身分也被網友酸「他怎麼能評論電動車」。

紅星新聞報導，由周鴻禕主導的二手邁巴赫S600拍賣會在線下舉行，在網友的調侃下，周鴻禕將起拍價定為600元，最終由抖音博主褚振亮以990萬元的高價拍下。從起拍價600元到成交價990萬元，周鴻禕憑一輛邁巴赫吸引了無數流量。

不過有人發現，周鴻禕主導拍賣的邁巴赫，車主實際上是北京大覺投資 顧問有限公司，而該公司的100%控股股東是周鴻禕的前妻胡歡。

據報導，先前在360公司的股價處於高位時，周鴻禕和胡歡官宣離婚，當時就有投資者提出「假離婚、真減持」的質疑。

對此，360證券部的工作人員表示，周鴻禕和胡歡兩人現在確實是離婚狀態，因為周鴻禕沒有駕照等原因，所以那輛邁巴赫登記在胡歡旗下的公司上。360董秘辦也回應稱，周鴻禕有權利拍賣，「雖然登記的名字跟實際使用權不一樣，但只要雙方協商一致，就可以進行拍賣」；其也表示周鴻禕與前妻離婚與股份減持無關。