「房價回到2016年」北京救房市 鬆綁准3類人士5環外買樓

北京官方4月30日宣布鬆綁市民的限購令，圖為北京樓市。(取材自華夏時報微博)

北京官方4月30日晚間推出重要的刺激房市措施，宣布鬆綁13年的限購令，讓符合條件的民眾得以在五環外購買新的房屋。

北京市住房和城鄉建設委員會30日晚間發布「北京關於優化調整本市住房限購政策的通知」，表示在執行現有住房限購政策的基礎上，允許符合條件的居民家庭（含夫妻雙方及未成年子女）或成年單身人士，在五環外新購買一套商品住房（包括新建商品住房和二手住房）。

五環，即北京的五環路，全長98.58公里，在地圖上呈現為一個大型不規則的圓。

符合官方規定的條件者只有三種，首先是持北京市戶籍居民家庭（含駐京部隊現役軍人和現役武警家庭、持有有效「北京市工作居住證」的家庭），若已在京擁有兩套住房，可購買五環外的新房。

其次是北京市戶籍成年單身人士，已在北京擁有一套住房者也可購買五環外新房，最後是非北京市戶籍，但已連續五年（含）以上在北京市繳納社會保險 或個人所得稅的居民家庭或成年單身人士，且已在京擁有一套住房者，可購買五環外新房。

官方特別指出，新購買商品住房位於通州區（不含台湖、馬駒橋地區）的居民家庭或成年單身人士，必須為通州區戶籍，或與在通州區註冊或經營的企業、疏解搬遷至通州區的黨政機關、企事業單位存在勞動關係。

公開資料顯示，2011年2月16日，北京市發布史上最嚴限購令，即「京十五條」， 對本地人和外地人均採取一定的住房限購措施。其中針對多次購房、不符合條件的非本地戶籍居民購房，由限貸升級為限售；同時，由不考慮家庭住房存量，到存量、增量全面限制。

不過中國房地產 市場已經有變化，目前北京房價 跌跌不休的情況，日漸受到更多的關注。經濟觀察報日前刊文指出，從成交價來看，「北京房價回到2016年」。某位仲介公司北京負責人表示，這一輪價格下行從2023年10月持續至今，開始只出現在個別社區，然後逐漸擴散，郊區是無差別地普遍下跌，城區則主要集中在老舊社區，與價格最高位相比，跌幅普遍在40%到50%。

此外，目前北京部分社區出現大幅折價拋售的情況，一方面是因為供過於求，賣方議價能力變弱，迫於換房或變現壓力，最終向市場妥協。根據「貝殼找房網」的統計，截至4月25日，該網站北京二手房掛牌量達到14.6萬套，為歷史新高。