南方暴雨、堵車 五一遊紛取消 機票跳水

廣州白雲機場啟動大面積航班延誤黃色預警。(取材自微博)

中國「五一」黃金周五天假期開跑，但是，國家氣候中心預告，假期南方地區多降雨，廣東、廣西、福建暴雨 、冰雹齊發，有地方還出現龍捲風 。也有準備出遊的民眾發現，花大錢預訂的機票卻價格下跌。「因為天氣取消了五一出遊」、「機票跳水」在假期開始前衝上熱搜，成為小長假裡最受關心的事。

綜合媒體報導，中央氣象台昨日發布強對流天氣黃色預警和暴雨藍色預警，晚間8時起，24小時內福建、廣西、廣東部分地區將有8級以上雷暴大風或冰雹天氣，其中廣西中南部、廣東南部及沿岸海域等地的部分地區將有10級以上雷暴大風。

4月30日下午，不少網友開啟了五一假期的旅行。隨後話題「堵車」就引爆了熱搜，有網友表示「低估了五一堵車的程度」。不少網友直到半夜還在發微博 稱，他們仍然堵在路上；還有網友表示，4月的最後一天在服務區度過。

在「降雨」與「塞車」的雙重攻擊下，社交平台也湧現「取消旅遊」的討論，不少網友更因為自己「沒計畫」、「待在家」而慶幸不用出門。

與此同時，也有不少網友表示，自己的機票「買虧了」。攜程數據顯示，近一周多條熱門航線票價跳水，例如上海飛三亞近一周比上月同期下跌約60%，北京至廈門、上海至昆明等多條航線環比下跌超40%。

目前，多個熱門航線五一當天仍有低價直飛機票，比如上海飛烏魯木齊票價690元起、上海飛北京票價460元起、廣州飛北京票價530元起。

報導指出，受到受天氣情況影響，深圳機場昨晨10時半啟動今年首次大面積航班延誤橙色預警，有現場網友發出航班訊息圖，大螢幕上可見99%的航班都被延誤或取消。陸路方面，廣鐵集團29日宣布4月29日至5月1日停運列車超80列，京廣、京九線部分列車將出現不同程度晚點。