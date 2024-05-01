亞幣貶值 中國遊客五一假期「跟著匯率去旅遊」

五一假期啟動，中國旅遊業人士觀察，今年以來人民幣兌泰銖、澳幣、越南盾、土耳其里拉很划算，民眾將「跟著匯率去旅遊，哪兒走低去哪兒」。圖為旅客在廣州南站候車。（中新社）

日圓跌跌不休，不少中國民眾準備趁著「五一」假期赴日本旅遊兼「血拼」；而今年以來，人民幣兌泰銖、澳幣、越南 盾、土耳其 里拉同樣「划算」，相關國家也成為中國旅客「跟著匯率 去旅遊」的熱門地點。另外，五一連假，多地高校禁止大專生組團旅遊挨轟。

中央社引述港媒報導，中國今年「五一」勞動節假期共五天，自5月1日至5日。隨著航班數恢復，加上簽證便利及亞幣貶值等因素，因為三年疫情而壓抑的境外遊大爆發，其中日本、馬爾地夫、泰國、新加坡、印尼、紐西蘭、越南、土耳其、馬來西亞、南韓等預訂熱度高。

報導指出，尤其日圓匯率持續走跌，目前人民幣兌日圓約1比21.47，有民眾計畫在「五一」攜家帶眷遊日本「血拼」。旅遊業人士說，今年以來，人民幣兌泰銖、澳幣、越南盾、土耳其里拉等同樣划算，這些國家都成為「五一」出境熱門目的地，「跟著匯率去旅遊，哪兒走低去哪兒」。

另外，綜合澎湃新聞、紅星新聞報導，五一連假來臨之際，多地高校發布通知，嚴禁以班級、學院名義組織外出旅遊。消息一出，引發輿論批評校方根本是怕出事擔責任就搞「一刀切」，強調大專生已成年，禁止出行明顯違法。

蘭州交通大學4月25日發出通知稱，學校反對學生自行組織租車外出、團體旅遊或騎自行車遠遊。特別提醒學生不乘坐非法客運車輛，嚴禁私自或組團包車外出。

江蘇師範大學外國語學院也嚴禁任何班級在勞動假期中間以集體名義組織學生外出旅遊，對以社團或個人名義招攬、組織學生外出旅遊的行為要堅決制止，還嚴禁學生與個體、私人車輛聯繫包車返鄉或旅遊。

成都理工大學機電工程學院26日也提出，任何人不得以任何理由以集體名義組織學生外出觀光旅遊（包括各種形式的自助遊）；學生外出及回家須向班主任履行請、銷假手續。

據報導，有的學校雖未禁止學生自發組織的團體旅遊，但是嚴格限定須當日返校，例如西安科技大學。還有學校提倡學生五一連假就在校內活動。

對此，中國教育科學院研究員儲朝暉表示，從學校的角度來說，做好安全提醒是可以理解的，但需要注意的是大學生已經成人，學校不應過度干預。江蘇德譽法鈞律師事務所主任尤豔濤則強調，高校出台此類規定不合法。

報導說，網友多批評校方此舉是怕出事擔責任，強調大學生都是成年人了，又不是小孩子。還有網友譏稱，「這種高校還是更合適去辦托兒所」、「真是無微不至啊！能不能管管就業呢？」