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山東父為兒找「猴子」 感動300萬人

中國新聞組╱綜合報導
孩子每天起來都要抱一會猴子，洗漱時也要讓它陪伴。(取材自極目新聞)
孩子每天起來都要抱一會猴子，洗漱時也要讓它陪伴。(取材自極目新聞)

山東濟南網友塗先生近日發了一張猴子玩偶的照片，竟意外掀起廣大網友討論，原來這是他12歲兒子的玩偶，從1歲擁有它起，兒子每天睡覺都要抱著它，11年來，「小猴子」已經破爛不堪，塗先生看到孩子如此珍惜他的「猴子」，便上網開始為孩子尋找一模一樣的玩偶，沒想到竟吸引300多萬網友觀看，大家也紛紛曬起了陪伴自己多年的玩偶。

新華每日電訊微信公號報導，塗先生的兒子有一隻「小猴子」玩偶，從1歲擁有它起，兒子每天睡覺、出門旅遊都要抱著，有時候忘帶了都要快遞過去，不然晚上都睡不好覺。11年來，「小猴子」縫補、洗滌了太多次，幾乎每個部位都縫過。塗先生說，「其實到第三年的時候，這個玩偶已經破爛不堪了，我又買了個一模一樣的偷偷換掉，孩子也沒發現。」一晃八年過去，如今，它已經破到了實在無法繼續縫補的程度。

塗先生徵求孩子意見後，開始上網為孩子尋找一模一樣的玩偶。但由於該玩偶已停產，塗先生在網路上找了很多款，都和孩子的這隻不太一樣，「猴子的身體捏了會響，兩隻手可以黏起來，現在網路上賣的是無毛的，孩子的這隻是有毛的。」塗先生在網路上發布視頻，寫下「萬能的網友，誰還有這樣的毛絨玩具？」

據報導，塗先生很意外，影片發出後竟然有300多萬網友觀看，許多網友也在留言區曬出了陪伴自己多年、有了歲月痕跡的玩偶、浴巾等。

山東威海的于女士看到這段影片後表示，自己有兩個這樣的同款猴子，因為她屬猴，收藏了許多猴子玩偶。「一個父親的慈愛深深打動了我」，于女士主動聯絡塗先生，並將「猴子」寄給孩子，分文不取。

隨「猴子」而來的，還有一封給孩子的手寫信：「我看到你爸爸的影片是很有緣分的，現在把我珍藏十多年的毛猴子送給你，衷心希望你好好學習，身心健康。」這封信，深深感動塗先生以及網友們。

孩子每天起來都要抱一會猴子，洗漱時也要讓它陪伴。(取材自極目新聞)
孩子每天起來都要抱一會猴子，洗漱時也要讓它陪伴。(取材自極目新聞)

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