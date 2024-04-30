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欣賞李雲迪演出 章澤天「滿眼崇拜」看劉強東 網讚兩人如熱戀

中國新聞組／北京30日電
劉強東和章澤天在巴黎觀賞李雲迪的演出，兩人互動甜蜜，最後牽手離場。（取材自微博）
劉強東和章澤天在巴黎觀賞李雲迪的演出，兩人互動甜蜜，最後牽手離場。（取材自微博）

中國知名鋼琴家李雲迪日前在法國巴黎舉辦演奏會，走過嫖娼風波後，表演依然吸引大批觀眾欣賞。有眼尖網民發現，中國京東集團創辦人劉強東和妻子「奶茶妹妹」章澤天也一同出現在觀眾席，兩人不時聊天說悄悄話，章澤天還常用「崇拜的眼神」看著劉強東，最後兩人牽著手離場，看起來十分恩愛。

綜合中國媒體報導，根據目擊的網民表示，在演奏會現場，章澤天「精心打扮」看起來很漂亮，一旁的劉強東則穿著藍色西裝，看起來曬黑了不少，和章澤天「年齡感差距蠻大的」。劉強東今年51歲，章澤天31歲。

劉強東和章澤天在巴黎觀賞李雲迪的演出，兩人互動甜蜜，最後牽手離場。（取材自微博）
劉強東和章澤天在巴黎觀賞李雲迪的演出，兩人互動甜蜜，最後牽手離場。（取材自微博）

根據網民提供的視頻，劉強東和章澤天一邊觀看李雲迪演奏，一邊交流著心得，章澤天似乎很興奮，一邊比畫一邊和劉強東聊天，還湊在劉強東的耳邊說悄悄話，看起來小鳥依人，心情很好。視頻也拍到章澤天盯著劉強東看的畫面，眼神中都透露著崇拜，她還拿胳膊肘碰劉強東，彷彿熱戀中的小情侶。

劉強東和章澤天在巴黎觀賞李雲迪的演出，兩人互動甜蜜，最後牽手離場。（取材自微博）
劉強東和章澤天在巴黎觀賞李雲迪的演出，兩人互動甜蜜，最後牽手離場。（取材自微博）

演奏會結束後，章澤天則和朋友告別，劉強東則戴上口罩，主動伸出手牽著章澤天離場。

劉強東和章澤天在巴黎觀賞李雲迪的演出，兩人互動甜蜜，最後牽手離場。（取材自微博）
劉強東和章澤天在巴黎觀賞李雲迪的演出，兩人互動甜蜜，最後牽手離場。（取材自微博）

章澤天高中時因為一張手拿奶茶的照片在網路上暴紅，被稱為「奶茶妹妹」。她畢業後進入北京清華大學讀書，隨後來美留學，期間認識了劉強東，2015年成為劉的第二任妻子。兩人結婚後，劉強東兩度被爆出牽涉性醜聞，讓兩人關係一度亮紅燈，看來現在已重修舊好。

有網民留言表示，兩人現在的感情狀態非常好，也有不少人稱讚章澤天非常厲害，即使經歷感情背叛與婚姻危機，「仍能夠放下過去」，不斷進修創業。在胡潤研究院日前發布的「胡潤校友會榜」中，章澤天以600億元人民幣（約83.2億美元）的財富排名清華校友第三名。

報導指，章澤天目前除了帶孩子外，偶爾也會受邀參加娛樂圈的時尚活動，狀態非常好。

章澤天 李雲迪 奶茶妹

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