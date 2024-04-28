中國迎五一假期 年輕人愛「縣城遊」遠離大熱門、最好不打卡

圖為深圳灣公園五一人潮。(中新社資料照片)

5月1日起，中國民眾將迎來為期5天的「小長假」。這個假期，「縣城遊」當紅。早在一個月前，不少一二線城市年輕人就開始規畫五一出遊，希望體驗縣城遊，卻發現下手已晚。

北京一位年輕的母親計畫假期攜幼子赴浙江安吉縣旅行，她對中新社記者表示：「4月1日就開始看安吉的住宿，但旺季狂漲價，即使提前一個月，漲價的也都搶光了」。

「來崇左吧，周邊縣，樂園不用排隊，各種米粉米線可以吃，民宿 也不錯，節前人不多」，武漢年輕人葉子一家已在假期前幾天「錯峰」出行，赴廣西崇左大新縣的明仕田園等地遊玩。

今年當紅的「縣城遊」，也稱「反向旅遊」，目的地是中國旅遊版圖上非大熱門，甚至相對小眾的縣域。旅遊平台攜程《2024「五一」旅遊趨勢洞察報告》顯示，最受青睞的縣域包括福建平潭、廣西陽朔、浙江安吉、江西婺源、河北正定等，而社交平台小紅書 的熱門筆記縣域則包括安徽青陽、成都大邑、湖北恩施巴東、山西應縣等。

不同於傳統旅遊者追求名勝，更不同於「特種兵式旅遊」，如今不少青年度假，鍾情於優美環境、舒適悠閒，因此作出「反向選擇」。他們遠離大熱門，遠離人群，不趕車、不打卡、去小城，最好交通方便，如安吉、平潭等有高鐵站的縣，找一間茶館發呆一天、攜家帶口像當地人一樣「逛吃」、找個景好人少的地方躺平、沉浸體驗小城原生態，聽一場草地音樂會……。

同程數據顯示，今年4月29日、30日抵達三線及以下城市（含縣級城市）的火車票和機票熱度周環比升逾200%；攜程報告則稱，至4月15日，五一假期縣域市場酒店預訂訂單同比增68%、景區門票訂單同比增151%，部分擁有支線機場的地級市如圖木舒克、保山、懷化、赤峰、和田、菏澤等，機票預訂亦同比增約五成。

截至28日，小紅書「平潭旅遊」標籤瀏覽量高達2.8億次，「安吉」標籤瀏覽量1.5億次，當地網紅咖啡 館「深藍計畫」標籤瀏覽量達1576萬次，「安吉白茶觀景台」瀏覽量近700萬次。

有統計稱，安吉這座常住人口不足60萬的縣城，擁有超過300家咖啡館，人均咖啡館密度勝過上海。「遛娃或小資自逛都能滿足，北京4小時高鐵直達，有個叫雲中溪的民宿還可直升機接送」，北京一位熱愛旅行的年輕人小儂2023年去過安吉後，常對人稱讚此地。不過，今年這裡的熱度，又勸退了大部分追隨者。一座城市一旦成為熱門，客流大增，伴隨商業洗禮，可能失去原生態和「反向旅遊」的價值。

儘管如此，旅遊相關產業仍紛紛搶灘潛在熱門縣城。錦江酒店2023年一季度在中國新簽約及新開酒店多分布於「下沉市場」；華住集團財報則稱，2023年其在營酒店在三線及以下城市佔比40%，較上年新增131城；中國連鎖經營協會白皮書顯示，2018年至2022年，中國餐飲連鎖品牌門店地域分布中，三線、四線、五線城市分布提昇顯著，縣域成為連鎖品牌布局重點。

「下沉」，成為今年旅遊業新的關鍵詞。都市青年鍾愛優美舒適的縣城，正是「下沉」背後的情緒訴求。