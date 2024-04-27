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廈門教師招聘傳因沒編制無人報考取消 網友：地方財政惡化後遺症

中國新聞組／北京27日電
廈門教師招聘因多崗位取消編制導致無人報考引爭議。圖為老師正在上課示意圖。（中新社）
廈門教師招聘因多崗位取消編制導致無人報考引爭議。圖為老師正在上課示意圖。（中新社）

近日，網傳廈門市翔安區骨幹教師招聘因多崗位取消編制導致無人報考，只能取消招聘計畫。廈門市翔安區教育局人員證實，本次招聘崗位確實無編制，採用參聘制。話題引發熱議並登上微博熱搜，截至今天中午閱讀量已破1億人次。網民紛紛開酸：「沒有編制，家長和學生的服務員，薪水一個月3000（人民幣，下同），誰搞？」並質疑這是因地方財政惡化連老師以後都只能用合同工。

據瀟湘晨報報導，近日，廈門市翔安區教育局發布的一則「關於公開招聘骨幹教師（2024年4月）取消及減少部分崗位的通告」，引發不少討論。

據該份通告表明，在近期推行的骨幹教師招聘工作中，多崗位由於符合條件的報考人數未達到標準比例，需要進行調整，涉及初高中語文、物理、數學、政治、歷史等多個學科領域。以高中生物、政治、歷史骨幹教師招聘為例，原招聘計畫數是2，資格審核通過人數為0，兩個招聘計畫全部取消等。

此次通告被不少網友注意到。大批教育界從業人員也表示，招聘計畫受到影響的原因，或與崗位編制被取消有關。

廈門市翔安區教育局組宣部人員表示，本次招聘崗位確實無編制，採用參聘制。

廈門市翔安區人民政府曾於2024年4月發布「公開招聘骨幹教師簡章」。據簡章介紹，本次招聘的教師實行參照事業單位聘用制人員管理。但聘用人員的工資福利、社會保險、職業年金、住房公積金、住房補貼、住房貨幣化補貼等方面均參照事業單位在編人員管理，按照事業單位在編人員同等標準執行。

上述文件還透露，人員報名後會進行資格初審。若資格初審通過人數與崗位擬聘人數的比例達不到3:1的，原則上應減少該崗位擬招聘人數或取消該崗位招聘。

廈門市翔安區教育局相關方面表示，是根據簡章規定，減少或取消了部分崗位的招聘計畫。據了解，其中，資格初審工作已於4月14日結束。

網民們紛紛留言表示不以為然：「教師拿的那點死工資，不就是穩定為主嗎？」「笑死，沒有編制誰願意當老師。那真是在燃燒自己的生命」「有編制都不是好工作，沒編制還去當老師」「脫離編制就只看工資了，要是沒編制還錢少，肯定找不到人。人也是要吃飯的」「河北當地縣中，教師編招不上人，招到人也很快就跑了，所以現在大部分都用合同工」。

也有人質疑取消編制的原因與地方財政惡化有關。微博大V「鄭毅有話說」表示：「實話實說，愈來愈多的崗位逐步取消編制是大勢所趨，因為財政這輛大車已經拖不動這麼多編制了。現有的存量尚且消化不了，動不動開不出錢來，何況增量？」

教育局 微博 保險

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