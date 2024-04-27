我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2024矽谷指數報告出爐 亞裔買房實力強

日本正露丸檢測報告造假30年 製藥商遭勒令停產

雷軍邀王傳福 統一汽車生態 「蔚小理」都有意願

記者陳宥菘／綜合報導
北京車展上，比亞迪董事長王傳福（前右）26日前往小米汽車展位參觀，由小米汽車董事長雷軍（前左）親自接待。（取材自微博）
北京車展上，比亞迪董事長王傳福（前右）26日前往小米汽車展位參觀，由小米汽車董事長雷軍（前左）親自接待。（取材自微博）

北京車展25日起登場，是疫情後首次復辦，眾多車企同場較勁。不過比亞迪董事長王傳福26日前往近期首發新車的小米汽車展位上，與小米汽車董事長雷軍同場互動，展現和睦氛圍。雷軍更當場建言王傳福一起「搞生態」，並稱造車新勢力的「蔚小理」（蔚來汽車、小鵬汽車、理想汽車）都已表達意願。

綜合媒體報導，比亞迪汽車在官方微博發文稱，王傳福一行26日上午「專程」到小米汽車展位參觀，由雷軍親自接待並介紹小米SU7的細節。雷軍指著車子對王傳福說：「很帥！很帥！」

雷軍在現場向王傳福介紹時還說，「我的車防曬做的很好，用了三層鍍銀，旁邊也可以收納太陽傘，而且自帶排水槽設計。我們做了大量的調研，發現女車主最在乎的就是防曬，我們的車身全車做了防曬，能夠隔熱隔紫外線99.9%」，強調初期研發理念就是要讓女車主喜愛。

雷軍也提到，想要把車上的東西盡量減少，盡量用配件的方式來解決，彈性會好很多。包含許多其他的地方也可以掛iPad、掛小米平台，掛桌板、掛衣架，看能不能把接口統一，互相可以用配件。王傳福回應指，這需要組織起來。

雷軍又說，「要不你（指王傳福）牽頭組織一下呢？」並表示自己前一天和造車新勢力「蔚小理」的創辦人都談過，「他們都挺願意的」，希望找方式將車子的「生態統一」。雷軍說：「如果能統一，可玩度就高多了，買了一輛車就等於買了一個房子，可以裝修，喜歡什麼就安裝什麼。」

北京車展上，比亞迪董事長王傳福26日前往小米汽車展位參觀，由小米汽車董事長雷軍親...
北京車展上，比亞迪董事長王傳福26日前往小米汽車展位參觀，由小米汽車董事長雷軍親自接待。（取材自微博）

雷軍還向王傳福說：「我覺得我們還應該再商量一下有沒有更深入的合作可能，我們的手機和比亞迪已經合作了十多年了，在汽車領域也有一些合作，但我希望我們能合作的更多。」

雷軍也提到，美國電動車大廠特斯拉「真的是很厲害的標竿」，特斯拉的主要技術賽道，小米全部要跟蹤學習。

在王傳福到小米展台的前一天，雷軍已先現身比亞迪的展台，與王傳福握手交流。雷軍當時表示，十幾年來，比亞迪都是小米手機非常重要的合作夥伴，現在小米汽車也是。現場，雷軍還體驗了比亞迪旗下的方程式豹汽車，並大讚，「一看名字就很霸氣，一定是爆款！」

北京車展上，比亞迪董事長王傳福26日前往小米汽車展位參觀，由小米汽車董事長雷軍親...
北京車展上，比亞迪董事長王傳福26日前往小米汽車展位參觀，由小米汽車董事長雷軍親自接待並介紹車子細節。（取材自微博）

小米 特斯拉 疫情

上一則

月活躍用戶上億 中國電商Shein被歐盟納入數位法嚴管

下一則

中國房企碧桂園去年財報仍「難產」 稱需要更多訊息做判斷

延伸閱讀

比亞迪王傳福坐地鐵去北京車展 網友：大佬太低調

比亞迪王傳福坐地鐵去北京車展 網友：大佬太低調
比亞迪5款新車 預計今年第二、三季上市

比亞迪5款新車 預計今年第二、三季上市
小米雷軍：小米汽車3年後啟動國際市場

小米雷軍：小米汽車3年後啟動國際市場
小米汽車今年目標10萬輛 雷軍：和過去很不一樣了

小米汽車今年目標10萬輛 雷軍：和過去很不一樣了

熱門新聞

茅台酒被認為是中國白酒行業的風向標。（路透資料照片）

地位尊貴的茅台為什麼跌價？ 逼近生死線讓經銷商都急了

2024-04-19 12:36
吳艷妮臉貼亮晶晶的五角星出戰，在賽場上很好辨認。(中新網)

田徑女神「帶妝比賽」惹議 吳豔妮：因為尊重觀眾

2024-04-22 08:30
德國檢警近日查緝人口走私集團，發現上百名中國人非法購買德國居留證。圖為德國警方在邊境執法。(路透資料照片)

中國富豪砸近39萬美元 帶家眷「潤」德國 至少350人涉案

2024-04-21 07:30
王女士露營生活照。（取材自經視直播／受訪者供圖）

36歲山東女存300萬提前退休：每月利息八、九千 花不完

2024-04-19 10:30
朱女士。（取材自微信）

上海再婚婦藏壞念頭 想趕走87歲母：沒地方住讓國家解決

2024-04-20 09:30
中國國家主席習近平與美國國務卿布林肯2024年4月同樣於北京人民大會堂福建廳會面、展開對話。（截取自美聯社YouTube）

習布二會位置與上次雷同 福建廳植物擺設暗藏訊息

2024-04-26 07:14

超人氣

更多 >
習布二會位置與上次雷同 福建廳植物擺設暗藏訊息

習布二會位置與上次雷同 福建廳植物擺設暗藏訊息
罹癌後少露面...英王傳狀況漸惡化 白金漢宮定期更新喪禮計畫

罹癌後少露面...英王傳狀況漸惡化 白金漢宮定期更新喪禮計畫
金融市場震盪中 如何保住退休存款

金融市場震盪中 如何保住退休存款
湯姆克魯斯後悔了？沒跟親生女兒多相處 傳想修補關係

湯姆克魯斯後悔了？沒跟親生女兒多相處 傳想修補關係
從獨自走向飛機變隨從包圍 拜登為這原因改變出行模式

從獨自走向飛機變隨從包圍 拜登為這原因改變出行模式