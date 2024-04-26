保底？年輕人搶進居委會當社工 錢少事多…但不會被裁員

暴風雨後，社工們正在掃馬路。(取材自十點人物誌)

中國近年青年失業率居高不下，大批年輕人投入考公，考不上的則擠破頭想進居委會，社會工作者職業資格考試報考人數因此連三年破新高，社工成了繼軍隊文職之後，又一個被「卷」成熱門的小眾崗位。雖然沒有編制，收入不高，但不用擔心被裁員 ，這年頭進入社區、街道做社工，是許多年輕人眼中不失為一個保底的選擇，但最終留下者也不多。

「十點人物誌」報導，近兩年社工資格考試變得熱門，2021年全國社會工作者職業資格考試報名人數約83萬，2022年上漲至89萬，2023年直接突破了100萬。今年年初，某縣級市甚至傳出開放36個社工崗位，卻有超過2000人來應徵。社群平台上，社工培訓機構的推廣也變多了，文案號稱「五險一金，周末雙休，政府工作，體面穩定」。

大學時是社會工作專業的小李表示，2018年畢業時，她的同學只有少數人留下做社工；但今年明顯感到我們專業回流社工的人變多了。她說，雖然收入不高，但不用擔心被裁員，考取的難度也比公務員要小很多，「這年頭，做社工不失為一個保底的選擇」。

近年不少中國年輕人報考社工，投入社區居委會的工作。圖為浙江省湖州市一社區志願者，給幼兒園學生說故事。(新華社)

小李說，從事社工的同學裡，多數人到了社區和街道做社工，也就是所謂的「居委會大媽」。她稱，有同學在惠州某街鎮做社工，工資3500元（人民幣，下同，約485.15美元）左右，隔壁街就是富士康，而工廠流水線工人的工資最低也有6000元，「有時候覺得大學白讀了」。

社工門檻雖不高，但想要長久做下去也不容易。小李表示，社工的工作繁瑣得沒有盡頭。她舉例，她的舍友小嘉被領導要求「每天認識10位居民」、「對社區要熟悉到一看到這條狗就知道是誰家的」。小李的另一名友人小穎在珠三角某發達的工業村鎮工作，當地常住人口達17萬，但只配有4個社工。