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泉州95後女警長全網最甜 「邊檢小花」視頻播放量破2億

中國新聞組／北京26日電

極具辨識性的福建國語，加上陽光甜美的笑容，和極具親和力的氣質，讓人一眼難忘，她是泉州出入境邊防檢查站執勤一隊三級警長，也是粉絲眼中的「邊檢小花」錢瑩敏。為讓更多人了解移民管理工作，「95後」錢瑩敏自2020年起經營自媒體，迅速獲得高度關注，如今全網粉絲數達150餘萬，播放量破2億還獲獎無數，被封為「全網最甜警花」。

據每日經濟新聞報導，錢瑩海1996年1月出生於泉州惠安，2013年應徵入伍，成為原福建公安邊境總隊女兵；2015年考入軍校，2018年畢業後成為泉州邊境檢查站檢查員，2018年底公安邊防部隊集體轉隸，錢瑩敏轉為人民警察編制。她發現很多群眾對「國家移民管理局」這個新機構不熟悉，於是與民警同事毛室竣和王玄開設了「邊檢小花」這個新媒體帳號。

在警務自媒體「邊檢小花」中，錢瑩敏負責出鏡，毛室竣和王玄負責帳號內容的規畫、拍攝還有後期及營運等工作，以短視頻的方式，讓更多的人了解移民管理工作。「剛開始的時候，我們就是想讓更多的人了解我們這支邊檢隊伍，用人民喜聞樂見的方式，打通法治建設工作和普法服務的『最後一公里』。」錢瑩敏說。

「95後」警花錢瑩敏被粉絲稱為「全網最甜」。（取材自每日經濟新聞）
「95後」警花錢瑩敏被粉絲稱為「全網最甜」。（取材自每日經濟新聞）

2020年1月，「邊檢小花」首部作品在「B站」上線，開通140天，粉絲數便突破10萬，喜愛錢瑩敏的粉絲紛紛給她刷彈幕，「這才是全網最甜」。接著她和團隊開始探索更豐富多元的資訊表現形式，2020年前往廣西三江參與扶貧工作，並把把自己的扶貧經歷記錄成短片，向全社會講述三江的故事。影片發布後，全網點擊量達80萬次，引發了廣泛關注。

她和團隊還發現，把政務工作宣傳和文化生活等大眾喜聞樂見的領域結合，能夠不斷碰撞出新的火花。「泉州是海上絲路的起點，海港執勤隊所在位置就是申遺地點之一，宋元時期的石湖古碼頭，因此，宣傳邊檢工作之餘，我們也會捎帶介紹一下旅遊、美食等，讓影片的品質和流量能得到保證。」她說。

錢瑩敏在工作中。（取材自每日經濟新聞）
錢瑩敏在工作中。（取材自每日經濟新聞）

幾年來，錢瑩敏和團隊先後製作發布一系列開展移民政策法規宣傳、移民警察感人故事講述和法治正能量傳播等作品200餘部，「邊檢小花」帳號先後取得「五個一百」百個網路正能量建構者、「走好網上群眾路線」、百個成績突顯帳號等榮譽。錢瑩敏和「邊檢小花」已成為泉州邊檢站一張靚麗的名片。

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