神18、神17「天宮」會師拍全家福 6人將共同生活5天

神17和神18兩個乘組「太空會師」，拍下全家福。（取材自央視新聞）

中國天宮空間站，80後航天員乘組來了！25日晚8時59分，搭載神舟十八號載人飛船的運載火箭在酒泉衛星發射中心成功發射。26日清晨，神十八飛船與空間站組合體完成交會對接後，神十八航天員乘組葉光富、李聰、李廣蘇與已在軌工作半年的神十七乘組「太空 會師」，並拍下全家福照。

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綜合媒體報導，神十八乘組順利進駐天宮後，兩個航太 員乘組將在太空站進行在軌輪換。其間，6位航天員將共同在太空站工作生活約5天時間，完成各項既定工作。神舟17號組員則計畫於4月30日返回東風著陸場。

神舟十八號25日晚8時59分在酒泉衛星發射中心點火發射升空，成功進入預定軌道。（新華社）

據了解，神十八本次任務主要看點有三。一，由葉光富以老帶新的「80後」三人組，將跑好神舟家族「接力賽」；二，執行運載任務的長征二號F運載火箭再度「建功」，「神箭」為今後載人航天任務架起安全高效「天梯」；三，「生命之舟」神十八載人飛船新升級，完成任務將更給力。

乘車前往發射場途中，神十八乘組3航天員唱起「歌唱祖國」，一路灑滿他們高亢嘹亮的歌聲。作為當前最年輕的「80後」乘組，他們的加油方式也格外有趣，三人將手緊緊握在一起，高喊三聲「加油！」現場氛圍熱烈。

25日20時59分，長征二號F遙十八運載火箭點火的瞬間，葉光富、李聰、李廣蘇三名航天員一起行禮致敬。同時，空間站中的神十七乘組也通過電視直播密切關注著發射情況，這一瞬間被網友們稱為「像是在監考的學長」。

據報導，此次任務是中國載人航太工程進入太空站應用與發展階段的第3次載人飛行任務，是工程立案實施以來的第32次發射任務，也是長征系列運載火箭的第518次飛行。

中國載人航太工程新聞發言人林西強25日在神舟18號載人飛行任務新聞發布會表示，神舟18號乘組在軌期間將展開90餘項試驗，實施6次載荷貨物氣閘艙出艙任務和2到3次出艙活動。