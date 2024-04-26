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神18、神17「天宮」會師拍全家福 6人將共同生活5天

中國新聞組／北京26日電
神17和神18兩個乘組「太空會師」，拍下全家福。（取材自央視新聞）
神17和神18兩個乘組「太空會師」，拍下全家福。（取材自央視新聞）

中國天宮空間站，80後航天員乘組來了！25日晚8時59分，搭載神舟十八號載人飛船的運載火箭在酒泉衛星發射中心成功發射。26日清晨，神十八飛船與空間站組合體完成交會對接後，神十八航天員乘組葉光富、李聰、李廣蘇與已在軌工作半年的神十七乘組「太空會師」，並拍下全家福照。

影音來源：YouTube

綜合媒體報導，神十八乘組順利進駐天宮後，兩個航太員乘組將在太空站進行在軌輪換。其間，6位航天員將共同在太空站工作生活約5天時間，完成各項既定工作。神舟17號組員則計畫於4月30日返回東風著陸場。

神舟十八號25日晚8時59分在酒泉衛星發射中心點火發射升空，成功進入預定軌道。（...
神舟十八號25日晚8時59分在酒泉衛星發射中心點火發射升空，成功進入預定軌道。（新華社）

據了解，神十八本次任務主要看點有三。一，由葉光富以老帶新的「80後」三人組，將跑好神舟家族「接力賽」；二，執行運載任務的長征二號F運載火箭再度「建功」，「神箭」為今後載人航天任務架起安全高效「天梯」；三，「生命之舟」神十八載人飛船新升級，完成任務將更給力。

乘車前往發射場途中，神十八乘組3航天員唱起「歌唱祖國」，一路灑滿他們高亢嘹亮的歌聲。作為當前最年輕的「80後」乘組，他們的加油方式也格外有趣，三人將手緊緊握在一起，高喊三聲「加油！」現場氛圍熱烈。

25日20時59分，長征二號F遙十八運載火箭點火的瞬間，葉光富、李聰、李廣蘇三名航天員一起行禮致敬。同時，空間站中的神十七乘組也通過電視直播密切關注著發射情況，這一瞬間被網友們稱為「像是在監考的學長」。

據報導，此次任務是中國載人航太工程進入太空站應用與發展階段的第3次載人飛行任務，是工程立案實施以來的第32次發射任務，也是長征系列運載火箭的第518次飛行。

中國載人航太工程新聞發言人林西強25日在神舟18號載人飛行任務新聞發布會表示，神舟18號乘組在軌期間將展開90餘項試驗，實施6次載荷貨物氣閘艙出艙任務和2到3次出艙活動。

三雄帶啥上天宮 資料來源：央視新聞
三雄帶啥上天宮 資料來源：央視新聞
神舟十八號載人飛行任務航天員乘組出征儀式在酒泉衞星發射中心問天閣圓夢園廣場舉行，...
神舟十八號載人飛行任務航天員乘組出征儀式在酒泉衞星發射中心問天閣圓夢園廣場舉行，圖為航天員向群眾揮手致意。（新華社）

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