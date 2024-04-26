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蘋果機輸入「發現石油」會自動定位 網：間諜手機實錘

中國新聞組／北京26日電
蘋果手機輸入「發現石油」會自動定位登上熱搜，話題還成為了新的網路熱梗。（取材南方都市報）
蘋果手機輸入「發現石油」會自動定位登上熱搜，話題還成為了新的網路熱梗。（取材南方都市報）

近日，不少中國網民發現使用蘋果手機搜索「發現石油」會自動開啟手機的定位功能，引發蘋果是「蒐集中國石油油田等情報的間諜手機」質疑。儘管蘋果客服回應稱是「默認開啟定位」，大批中國網民及用戶仍不相信，相關話題也衝上微博熱搜。不少評論區都被滿屏的「發現石油」占據，這一話題已經成為了新的網路熱梗。

影音來源：YouTube

據南方都市報報導，近日，「蘋果客服回應發現石油觸發定位」衝上熱搜，這是因為有網民發現，用蘋果手機發送或搜索「發現石油」便會自動開啟定位功能，有網民認為蘋果手機是在收集、發送位置信息。

相關話題下，不少網民評論，「是真的！我驗證過了！太可怕了」「我同事剛試了，確實有」「太可怕了，這樣的手機在收集的信息」「不管是不是我都不會用蘋果了」「美國間諜不只是人，竟然還有手機」「間諜手機實錘」「我試了，核武、新行星、外星人，都會觸發」「任何操作都有可能會觸發定位，那真是一點安全性都沒了」「全國蘋果手機用戶都試一次，不知道CIA會不會都篩檢一次呢」。

也有了開始玩起了「發現哏」：「我為祖國偷石油的事情瞞不住了」「發現金礦」「發現核彈」「發現美軍」、「我這裡有石油」。但也有部分人表示，「沒出現」。還有人評論稱，「輸入『發現』都能觸發」。

對此，4月24日，蘋果客服回覆：「因為是默認開啟定位，手機便會有更新的狀態，不光是發東西，任何操作都有可能觸發定位，沒有信息支撐說發什麼文字便會自動開啟定位」。

媒體測試發現，在蘋果手機上搜索其他的關鍵詞例如「發現作業本」，也同樣會觸發手機的自動定位功能。在安卓品牌手機搜索框中搜索「發現石油」，也同樣出現了和蘋果類似的定位標識。

有業內人士表示，搜索「發現石油」便會自動定位並不是蘋果手機的「獨家專利」，反而是智能手機中存在的普遍現象。自動定位服務是應用服務商為了給用戶提供更精準的服務，只要設備有將開啟定位的權限授權給相關應用，那麼在檢索數據的時候應用都會自動開啟定位功能。」

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