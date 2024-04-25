致敬還是侵權？貴州酒商推「科比醬酒」 網批：吃人血饅頭

「貴州科比酒業」推出兩款科比醬酒(KEBI WINE)：科8和科24。(取材自紅星新聞)

社交平台上近日出現一個名為「貴州科比酒業」的帳號，稱推出兩款科比醬酒（KEBI WINE）：科8和科24，並發布多條「體育冠軍」為其站台的視頻。由於3年前直升機失事過世的籃球巨星Kobe Bryant在中國譯名是「科比」，該產品是致敬還是「碰瓷」名人的侵權之作，引發爭議。對此，當地市監局表示，已安排人員核查。

來源：YouTube

中新經緯報導，「貴州科比酒業」在社交平台簡介為：「你見過洛杉磯 淩晨4點的街景嗎？肯定有人要贏，那個人為什麼不能是我？如果有一天你忘了努力，聽我講講他的故事！科比醬酒，致敬傳奇，青春永不謝幕！」

該帳號粉絲超過3000，未進行企業認證。該帳號工作人員表示該帳號背後的公司為貴州科比酒業有限公司，5月份公司旗下科8、科24以及科20產品將全面上市，「科8、科24，雙只禮盒裝一盒398元。」

為何要用科比作產品名？工作人員解釋：「主要是因為我們老闆是科比的20年老粉絲，目的是為宣揚曼巴精神，每個酒瓶下方也都有一句科比名言。」

查詢發現，4月3日起至今，該帳號共發布9條相關內容，「曼巴精神，傳奇永不落幕」、「科比醬酒，致敬傳奇」等廣告宣傳語頻頻出現，推廣的兩款酒瓶身則以「科8」「科24」等作為標識，而這些都是已故NBA 籃球巨星科比·布萊恩特的標識符號。

此外，該帳號視頻還稱，散打世界冠軍林慧敏、速度滑冰世界冠軍林雪、藝術體操冠軍周芯羽等為其站台。

「貴州科比酒業」發布的視頻引發廣大網友熱議，不少網友表示質疑：「這是妥妥的侵權行為吧」、「你拿到授權了嗎？」、「吃人血饅頭」，還有網友對於三位冠軍的「站台」行為表示不理解，「怎麼什麼錢都賺？」前述工作人員則否認這些冠軍為其站台。

也有細心網友發現，該公司兩款酒的英文名稱及發布的視頻中，用的是科比的拼音「KEBI」，而非科比的英文名字「KOBE」。

值得一提的是，天眼查App 知識產權信息顯示，貴州科比酒業有限公司曾申請註冊「KEBI」「科曼比巴」「曼科巴比」及圖形商標，國際分類均為酒類，其中「KEBI」及圖形商標狀態為初審公告，其餘商標申請為駁回複審中。貴陽市觀山湖區市場監督管理局相關工作人員表示，已經安排相關人員進行核查。