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新手機一鍵「消除衣服」 華為認有漏洞： 後續會優化

記者林宸誼／綜合報導
女主角原本被衣服遮蔽的胸部，在華為新機「一鍵消除」後，除了可以把衣服消除外，還能智慧化地為胸部生成「事業線」。(取材自微博)
女主角原本被衣服遮蔽的胸部，在華為新機「一鍵消除」後，除了可以把衣服消除外，還能智慧化地為胸部生成「事業線」。(取材自微博)

華為Pura 70系列手機18日開售，各門店出現長長搶購人龍，官網更在1分鐘內被秒光。不過這款AI功能的人氣手機，被發現一鍵修圖能力太強大，能把原本穿得時尚密實的女性照片，「一鍵消除」衣服後，秒變性感凸出身材，惹來色情低俗批評。

來源：YouTube

華為客服回應表示，可能是自研的AI大模型演算法存在問題，未來將會最佳化。

快科技報導，所謂的「一鍵消除」衣服，並非真正擦除衣物，而是AI生成的效果，類似於目前許多大型AI模型所具有的圖像生成功能。

多名科技博主在微博發文，表示在測試華為Pura 70系列手機時，意外發現AI「一鍵消除」有出人意表的效果。根據這些博主的展示，利用華為AI「一鍵消除」功能，只要簡單步驟，就可以將照片上的女性衣物「消除」。

根據博主操作，只要選定照片中的指定範圍，AI「一鍵消除」就可以能將範圍內的東西抹去，例如照片女主角胸前原有的衣服，可以瞬間消除，變為女主角的膚色。

甚至女主角原本被衣服遮蔽的胸部，在AI「一鍵消除」後，除了可以把衣服消除外，還能智慧化地為胸部生成「事業線」，讓照片更真實。

不少網友擔心，這項強大的功能太智慧化，恐怕會被人濫用製作色情低俗的照片，甚至擔心自己的照片會被人惡意加工，侵犯「私隱」。

華為客服回應相關詢問時表示，上述情況可能是華為自研的AI大模型演算法存在問題，表示未來將會最佳化。

AI 華為 微博

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