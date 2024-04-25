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神18乘組唯一文科生 李廣蘇挺過沙漠75℃高溫生存訓練

中國新聞組／北京25日電
神舟十八號航天員李廣蘇。（中新社）
神舟十八號航天員李廣蘇。（中新社）

神舟十八號3名「80後」航天員乘組24日亮相，其中，負責高難度空間試（實）驗項目的李廣蘇，竟然是團隊中唯一的文科生。他不僅逐一攻破晦澀難懂的公式和符號，並接連克服暈機、48小時沙漠野外生存等訓練難題，如今微信名叫「狂奔的蝸牛」的他將圓夢天宮，他滿懷期待地說，除了看一看錦繡山河，「也想替我可愛的孩子，看一看天上的星星到底會不會眨眼。」

據中國青年報報導，航天員李廣蘇的性子，和他的微信名「狂奔的蝸牛」很像，他說自己天資平凡，要穩穩當當地走好每一步，哪怕是一隻蝸牛，也要向著太空盡力狂奔。而身為第三批航天員中唯一的文科生，他比理科出身的航天員付出了更多的努力。

李廣蘇被高中畢業後被空軍航空大學錄取，為提高短跑成績，每天早起半小時，在北方滴水成冰的清晨，天還沒亮頂著刺骨的寒風，腿上綁著沙袋跑三公里。畢業後進入初教團訓練，他多次強忍著眩暈感，慢慢戰勝了暈機反應。結束高教團訓練後，李廣蘇成為一名戰鬥機飛行員，因為在新疆夜間飛行時看到壯麗的銀河，決定報考第三批航天員獲錄取。

李廣蘇是文科生，理工類課程學起來非常吃力，尤其是那些晦澀難懂的公式和符號，對他來說就如同「天書」。他利用課後時間攻克了一個個深奧難懂的知識點。在72小時狹小環境心理適應性訓練，要求在一個密閉房間裡三天三夜不睡覺，還要在規定時間完成各項測評，他也努力戰勝睏意。李廣蘇認為，每一項學習訓練都要做到盡善盡美。

「人的潛力是無限的，只要保持堅定的信念，就一定能夠戰勝各種困難和挑戰。」他說。也就是這個信念，他通過了48小時沙漠野外生存訓練。那時晝間帳篷內最高氣溫約45℃，地表氣溫高達75℃，光著腳踩在沙地上，用不了3秒就會被燙到縮回來。夜間最低氣溫驟然降到個位數，大風席捲著沙礫，發出陣陣咆哮，人凍得蜷縮起來。最終，李廣蘇和隊友靠著有限的乾糧和水熬了過來。

對於即將到來的太空之旅，李廣蘇充滿了期待。他說，工作之餘，他想好好看一看美麗的藍色星球，看一看祖國的錦繡山河，「找一找一路走來養育培養過我的地方，也想替我可愛的孩子，看一看天上的星星到底會不會眨眼。」

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