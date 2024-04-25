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特斯拉在中毀約 取消應屆生聘書 「僅賠1個月底薪」

中國新聞組／北京25日電
特斯拉在中國取消了所有應屆畢業生的錄取通知。（取材自西部決策）
特斯拉在中國取消了所有應屆畢業生的錄取通知。（取材自西部決策）

特斯拉公司近期全球大裁員，比率超過10%。同時特斯拉在中國取消了所有應屆畢業生的offer（錄取通知）；被特斯拉毀約的網友在社群平台上發文稱，在春招馬上要結束時，他們突然接到了特斯拉撤回錄用的通知，特斯拉統一提供一個月底薪賠償，但這個時間點再去找工作難度很高，一旦春招失敗失去應屆生身分將更難找工作。

IT之家消息稱，馬斯克24日在X（前身為推特） 上發文稱，特斯拉目前已在加州創造了3萬多個製造業工作崗位，但評論區裡多半為不滿其裁員的言論。據悉，馬斯克希望特斯拉裁員20%，與季度汽車交付量降幅相符。

據CNMO引述銀柿財經報導，消息傳出後，一些車企HR招聘帳號紛紛表示，歡迎這些被特斯拉解約的應屆生投遞簡歷。

極氪校招帳號更是直接留言：「收留心碎大學生，極氪春招還有需求！這層評論扣1發內推碼。」

蔚來汽車的招聘帳號蔚小杭也不甘示弱，表示：「蔚來收留心碎孩子，杭湖區域校招擴招啦！拿到過Offer的同學我們會優先安排面試。」

業內專家分析指出，特斯拉此次裁員主要是為了應對銷量下滑和電動汽車價格戰加劇所帶來的挑戰。特斯拉本月發布的報告顯示，由於降價策略未能有效刺激市場需求，其第一季度全球汽車交付量出現了近四年來的首次下滑。同時，特斯拉第四季度的毛利率也降至四年多來的最低點，僅為17.6%。

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