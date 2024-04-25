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國際能源總署：2030年中國路上 1/3是電動車

記者黃國樑／綜合報導
國際能源總署4月23日發布報告稱，去年全球銷售的電動車超一半是中國車廠製造，比亞迪等中國車廠成為最大贏家。（新華社）
國際能源總署4月23日發布報告稱，去年全球銷售的電動車超一半是中國車廠製造，比亞迪等中國車廠成為最大贏家。（新華社）

國際能源總署（IEA）23日發布報告稱，去年全球電動車銷量成長35%，達到創紀錄的1400萬輛，在全球汽車銷售占比增加4個百分點，至18%。今年銷量預計將達1700萬輛，占比升至20%。國際能源總署稱，去年全球銷售的電動車超一半是中國車廠製造，比亞迪等中國車廠成為最大贏家。

俄羅斯衛星通訊社引述法新社報導稱，國際能源總署在其「2024全球電動車展望」（Global EV Outlook 2024）報告中稱，去年全球銷售的電動車超過一半是中國車廠製造，而中國制內燃機汽車在全球市場占比僅10%。中國是去年全球最大汽車出口國，總共在海外出售約400萬輛，其中120萬輛是電動車。

報告指出，在持續成長的電動車市場，比亞迪等中國車廠憑藉大規模製造能力及價格優勢，成為最大贏家。根據國際能源總署估算，在中國銷售的電動車當中，已有60%售價低於內燃機車。但在世界其他地方，預計要等到2030年左右才能看到電動車售價和內燃機汽車相當。

報導稱，國際能源總署預計，到2030年，中國路上行駛的車輛近1/3會是電動車，在美國和歐洲則僅超1/5。

據報導，中國電動車製造的蓬勃發展，為美國和歐洲車廠帶來壓力。中國出口的電動車大多銷往歐洲和亞太地區。國際能源總署的報告指出：「由於中國車廠開始大量出口，面臨越來越大壓力的歐洲和美國車廠正在做出相應的企業策略調整。」例如美國車廠福特（Ford）和通用（General Motors） 2月發布聲明，宣布合組團隊對抗中國電動車廠，尤其是比亞迪。兩者的電動車部門都在虧損。

報告稱，中國不僅是電動車製造大國，也是全球最大購買國。中國人去年購買的電動車占全球銷售量的60%，歐洲和美國則各僅占25%和10%。

報告並指出，儘管目前電動車成長集中在中國和歐美等主要市場，但在一些新興市場經濟體，電動車的需求也正在攀升，尤其是在東南亞越南去年電動車銷售創新高，占去年越南賣出汽車的比例達15%。泰國去年整體汽車銷量萎縮，但電動車銷量占比卻較前一年增長3倍達10%。

電動車 越南 東南亞

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