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工行青海分行設「人民武裝部」 金融機構首例

記者陳政錄／綜合報導
中國工商銀行青海省分行人民武裝部4月19日正式成立。（取材自中國農村雜誌社微信公眾號）
中國工商銀行青海省分行人民武裝部4月19日正式成立。（取材自中國農村雜誌社微信公眾號）

中國正全面加強國防建設。中國工商銀行青海省分行「人民武裝部」本月19日掛牌成立，為中國全國金融機構首例。西寧警備區政治委員巢建國指出，工行青海分行武裝部要建設為一支「平時服務、急時應急、戰時應戰」的國防力量。

他強調，這是西寧市委市政府貫徹中共總書記習近平強軍思想的重要舉措，也是西寧國防體制改革的重大實踐。

據西寧市廣播電視台報導，在工行青海分行武裝部揭牌儀式上，西寧警備區司令員劉翔說，「在國有企業中建立人民武裝部，是依法落實民兵制度，履行國防義務，加強國防建設的客觀要求。」

報導稱，自青海全省企業、高校、經濟技術開發區設立基層武裝部工作部署開展以來，西寧市軍地高度重視，先期對全市兩百餘家規模以上企業進行比照排查，按照多領域布局、分批次籌建的原則，確定了五家首批籌建單位，工行青海分行是西寧第一個成立基層武裝部的央企。

巢建國強調，在高校、國企和開發區成立人民武裝部，是落實「黨管武裝」制度的重要舉措，更是自覺履行國防義務、積極支持國防建設的具體實踐。

根據中國「民兵工作條例」規定，民兵的主要工作任務包括：配備和管理民兵武器裝備，儲備戰時所需的後備兵員；擔負戰備執勤，維護社會治安；支援前線，抵抗侵略，保衛祖國。

財新網報導，中國部分大學近年已相繼設立人民武裝部，主要承擔全校師生國防教育活動等方面的工作。此外，部分國有企也開始成立人民武裝部，如上海城投集團、武漢農業集團等。

中國國防部發言人吳謙去年10月曾在記者會上回應稱，民兵制度是中國一項傳統的基本軍事制度，國有企業人民武裝部是國防體制的組成部分，是中共在國企中的武裝工作部門，是政府在國企中的兵役工作機構。

中共 國防部 習近平

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