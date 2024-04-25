趙本山兒子「趙大牛」創業失敗 進父公司當高管

趙大牛在劉老根大舞台工作。（取材自澎湃新聞）

表演藝術家、企業家趙本山的兒子「趙大牛」從小在新加坡 上學，與父親聚少離多，自稱最喜歡的趙本山作品是「父親回家」。如今，他回了國，創業失敗後進入本山傳媒團體，擔任總裁助理兼任瀋陽劉老根大舞台總經理。

澎湃新聞報導，此前，趙大牛身上有許多輿論塑造的標籤，「紈褲子弟」、「不學無術」，趙大牛說，對他本人沒什麼影響，但「很怕這些事影響到我爸」，他從小和妹妹球球「只怕給老爺子丟人，尤其數學考試考20多分的時候」。

趙大牛在後台和演員對戲。（取材自澎湃新聞）

據報導，對於「趙本山兒子」這個標籤，趙大牛說，帶給他的更多是壓力。小時候這個事其實挺困擾他的，甚至可以說都有陰影了。不管是上學還是出門，別人都知道他是趙本山的兒子，「覺得我一切都是靠家裡或是都可以靠家裡，但現在回頭看其實已經接受了」。

最好的地方就是他和妹妹從小衣食無憂的生活，不好的地方可能就是他從小的生活中，父愛確實是有缺失的，「我和妹妹一年也見老爸三四次，還有就是很多人胡編亂造我們的生活」。他說，網路上那些自媒體寫他或妹妹的文章他也會看，「說我們炫富，說我買個煙斗2000萬，買一條狗300萬等等，這些謠言我覺得也沒有必要去回應」。

趙大牛說，從小他和父親之間的接觸其實不多，印象中的父親是個很嚴厲的人，每次見到他總是會教育他，告訴他別惹禍，別樹敵，會告訴我很多大方向上的道理，但很少溝通一些生活上的事兒。

趙大牛喜歡觀看父親的經典作品。（取材自澎湃新聞）

畢業決定回國，一開始其實他並不想回集團裡上班，後來父親找他聊過一次，還是希望他能回來，趙大牛表示，「我說爸爸你給我兩三年的時間找找自己的方向，之後我一定回來工作。」當時試著投資 一些生意，最後都沒有成功，還被騙了一些錢。現在他是本山傳媒集團的總裁助理兼任瀋陽劉老根大舞台的經理，也會管理宣發中心的一些事務。每天的工作就是白天在公司參加一些會議，晚上到劉老根大舞台去做一些管理工作。

來源：才子说娱

「文旅之王」截圖。（取材自澎湃新聞）

趙大牛表示，工作後覺得父親確實不是一般人。這麼多的徒弟每個人都有自己的想法，這麼大的企業，真的不好管。和瀋陽文旅合作的「文旅之王」宣傳影片是自己的嘗試，他回憶，「文旅之王」的mv火了之後，趙本山特地把影片轉給朋友，還挺驕傲地說這是我兒子整的。 那是他印象裡，父親第一次這麼誇他。在這部由瀋陽文旅部門推出的宣傳片裡，他擔任主演，模仿父親趙本山的螢幕形象，做了台詞和唱腔的改編。