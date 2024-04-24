龍年搶生龍寶寶 中國迎來生育小高峰

時值龍年，中國迎來搶生龍寶寶的生育小高峰。(新華社)

中國雖連續兩年出現人口負成長，因時值龍年，中國迎來搶生龍寶寶的生育小高峰，多家醫院產科床位使用率明顯回升。

中國媒體第一財經昨天報導，2024年以來，昆明市婦幼保健院共接生2608個「龍寶寶」，產科主任宋英說，從今年1月開始，醫院產科基本上沒空床。

另據江門日報4月1日報導，廣東省江門市接生數位居前列的江門市婦幼保健院、江門市中心醫院，從2月10日也就是大年初一至3月31日前後50天裡，共接生1404個「龍寶寶」，比去年同期增加15%。

微信 公眾號「南京中醫院訂閱號」3月4日指出，最近建卡（為懷孕檢查、分娩做準備）的孕婦明顯增多，有時一天可遇見十幾個來建卡的。

南京市中醫院產科主任張賢說，以現在建卡的數量，4月醫院將迎來生育小高峰。

據山東當地媒體3月21日報導，山東省婦幼保健院孕產保健部主任傅金鳳表示，從今年1月份開始，婦產科迎來開門紅，「今年1、2月份出生量比去年同期都是有所增加的」。

整體來看，今年以來多地醫院新生兒數量的增長，一方面因生肖龍年的生育偏好；另一方面，此前因疫情 影響，一部分人把結婚及備孕計畫延至2023年。

今年3月15日，中國民政部官網公佈「2023年4季度民政統計」，2023年中國結婚登記數768萬對，比前一年增加84.5萬對、12.36%，2023年也是中國結婚數近十年來首次回升，並超過2021年的764.3萬對。

中國國家統計局1月17日發布，2023年末全國人口為14.09億人，年減208萬人，繼2022年之後連續第2年負成長。

其中，中國大陸2023年出生人口902萬人，人口出生率為6.39‰，雖然創下新低，但略高於預期。

如今迎來龍年，中國出生人口出現反彈的機率增加。