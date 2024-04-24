佛學碩士應聘遺體火化工 穗殯葬業吸引「00後」

火化產業吸引「90後」、「00後」投入；示意圖。（取材自南方+）

廣州市民政局日前發布直屬事業單位擬聘用人員公示名單中，出現來自香港 中文大學、華南理工大學、廣東工業大學的三名畢業生，擬議職位均為廣州殯葬服務中心遺體火化工，男女都有；其中，畢業於香港中文大學的劉某擁有研究生學歷，專業為哲學（佛學研究）。

澎湃新聞報導，遺體火化工是工勤技能職位，針對非2023年畢業的往屆生，要求男性年齡在35歲以下、女性年齡在30歲以下。 廣州市民政局工作人員介紹，該崗位的招聘要求是大專以上，「大專、本科、研究生都可以報考，這是個人的自由。報考考上了，那我們也統一聘用。」

在官方早前公布的招聘要求中，該職位要具有廣州市常住戶口、具備C1牌或以上機動車駕駛證、具有2年及以上工作經歷。官方也提示，遺體火化工一崗需要直接接觸及搬運遺體並且要上夜班。

報導指出，廣州市殯葬服務中心始建於1960年，位於廣州市繁華地段天河區燕嶺路，是廣州市民政局屬下的正處級事業單位，主要負責遺體接運、防腐、殯葬、火化、骨灰安置及拜祭工作。中心年處理遺體3萬餘具，是全國乃至全世界業務量最大的綜合性殯葬服務機構。

值得一提的是，廣東媒體資訊時報發布於今年4月初的報導提到，當下，殯葬業早已不只是師傅傳徒弟的民間活計，而是在大學有著對口專業的職場崗位，近年來，愈來愈多的「90後」、「00後」陸續走進殯葬業。

報導稱，說起火化師，大家腦海中首先浮現的是身材壯實的中年男子。這確實是多數火化師的形象，如今火化師行列也多了像袁英這樣秀氣的姑娘。今年27歲的袁英是廣州殯葬服務中心殯葬三部的遺體火化師，同樣是殯葬院校畢業的「科班生」。

袁英說：「火化師工作不是簡單的體力活，我們要根據逝者的年齡、體型和生前的健康狀況等實際情況，來進行火化過程的調節控制，需要根據遺體燃燒情況階段以及爐膛的溫度和煙氣情況，進行調節助燃風與燃料，確保良好的燃燒效果和骨灰品質。懂維修，發生故障能夠立刻找出原因、排除故障。