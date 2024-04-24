約定生養死葬…京男照顧孤寡老人十餘年 獲准繼承5套房

老人和劉姓男子的孫子下象棋。（取材自澎湃新聞）

年過九旬的北京順義老人阮大爺未婚，膝下無子女。阮大爺與同村的劉姓男子2011年簽下遺贈扶養協議，約定劉男替老人養老送終，老人將所有財產遺贈給他。 2023年，阮大爺病逝，留下五套剛分到的安置房。順義法院近日判定，阮大爺的五套房所有權益，應由照顧老人十多年的劉男繼承，並對劉的行為予以肯定。

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北京日報報導，阮大爺出生於1930年，父母早亡，有四個哥哥、一個妹妹，目前，阮大爺二哥的兩個女兒和阮大爺的妹妹仍健在。2011年，生活無依靠的阮大爺向村委會求助，因劉男一家與他關係較好，且在村中口碑較好，在村委會的協調下，劉男同意扶養阮大爺。

兩人在村委會的主持下簽署了「遺贈扶養協議」，約定由劉男照顧阮大爺並負責生養死葬，阮大爺將其位於該村的房屋在內全部財產遺贈給劉男。據報導，協議書裡寫明，「保證悉心照顧遺贈人，讓老人安度晚年，至遺贈人阮大爺去世之前供給生活水平保持全村平均生活水平。」

於是，自2011年11月開始，劉男承擔起了對阮大爺的扶養責任，甚至全家搬到阮大爺家一起生活。一些影片記錄下了阮大爺和劉家人生活的場景：一家人為阮大爺過生日、劉的孫子孫女向老人磕頭拜年、小孫女為老人洗腳。

報導指出，2023年3月，阮大爺近800平方公尺的宅基地被劃入拆除項目，老人因此獲得安置房屋5套。這一年10月，阮大爺因病過世，劉男送老人走完最後一程，並為其買墓地，料理喪葬事宜。

劉男認為，自己對阮大爺如同對待親人一般十二年如一日悉心照顧，讓其在晚年生活中感受到了家庭的溫暖和幸福，如約履行了「生養死葬」的扶養義務。為了接受遺贈，劉男將阮大爺的妹妹、兩個姪女起訴至法院，請法院確認遺贈扶養協議有效，並協助其辦理房屋過戶事宜。

在案件審理過程中，多位村民出庭作證，表示阮大爺的生活水平跟同村人相比在中上水平，老人平時常在公園遛彎、下象棋。 「老人原來肺不好，劉給裝了5個增氧機。老人每天早上要吃煮蛋、喝奶，劉連續十幾年都做到了，早餐時常給換口味，熬粥、做麵條、燉肉……」一名證人表示。法官在實地調查時也得知，劉男與阮大爺同住後，老人的姪女、妹妹與老人之間的來往較少，對此，老人的姪女、妹妹也在法庭上承認，探望老人的次數並不多。