約定生養死葬…京男照顧孤寡老人十餘年 獲准繼承5套房
年過九旬的北京順義老人阮大爺未婚，膝下無子女。阮大爺與同村的劉姓男子2011年簽下遺贈扶養協議，約定劉男替老人養老送終，老人將所有財產遺贈給他。 2023年，阮大爺病逝，留下五套剛分到的安置房。順義法院近日判定，阮大爺的五套房所有權益，應由照顧老人十多年的劉男繼承，並對劉的行為予以肯定。
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北京日報報導，阮大爺出生於1930年，父母早亡，有四個哥哥、一個妹妹，目前，阮大爺二哥的兩個女兒和阮大爺的妹妹仍健在。2011年，生活無依靠的阮大爺向村委會求助，因劉男一家與他關係較好，且在村中口碑較好，在村委會的協調下，劉男同意扶養阮大爺。
兩人在村委會的主持下簽署了「遺贈扶養協議」，約定由劉男照顧阮大爺並負責生養死葬，阮大爺將其位於該村的房屋在內全部財產遺贈給劉男。據報導，協議書裡寫明，「保證悉心照顧遺贈人，讓老人安度晚年，至遺贈人阮大爺去世之前供給生活水平保持全村平均生活水平。」
於是，自2011年11月開始，劉男承擔起了對阮大爺的扶養責任，甚至全家搬到阮大爺家一起生活。一些影片記錄下了阮大爺和劉家人生活的場景：一家人為阮大爺過生日、劉的孫子孫女向老人磕頭拜年、小孫女為老人洗腳。
報導指出，2023年3月，阮大爺近800平方公尺的宅基地被劃入拆除項目，老人因此獲得安置房屋5套。這一年10月，阮大爺因病過世，劉男送老人走完最後一程，並為其買墓地，料理喪葬事宜。
劉男認為，自己對阮大爺如同對待親人一般十二年如一日悉心照顧，讓其在晚年生活中感受到了家庭的溫暖和幸福，如約履行了「生養死葬」的扶養義務。為了接受遺贈，劉男將阮大爺的妹妹、兩個姪女起訴至法院，請法院確認遺贈扶養協議有效，並協助其辦理房屋過戶事宜。
在案件審理過程中，多位村民出庭作證，表示阮大爺的生活水平跟同村人相比在中上水平，老人平時常在公園遛彎、下象棋。 「老人原來肺不好，劉給裝了5個增氧機。老人每天早上要吃煮蛋、喝奶，劉連續十幾年都做到了，早餐時常給換口味，熬粥、做麵條、燉肉……」一名證人表示。法官在實地調查時也得知，劉男與阮大爺同住後，老人的姪女、妹妹與老人之間的來往較少，對此，老人的姪女、妹妹也在法庭上承認，探望老人的次數並不多。
近日，順義法院對此案作出判決，確認遺贈扶養協議中涉及財產贈與以及劉男承擔的生養死葬義務部分應屬有效，並認定5套房屋的所有權益應由劉繼承。法官表示：「孝親敬老是中華民族的傳統美德，也是社會主義核心價值的重要內容之一。劉男在老人年歲已高、無人照管時，主動承擔扶養責任，與其共同生活多年， 照顧老人的生活起居，並履行了遺贈扶養協議中的生養死葬義務， 使老人度過了一個幸福快樂的晚年。
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