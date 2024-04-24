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餐飲業嚴峻 Q1關店46萬家 「窮鬼套餐」在中盛行

中國新聞組／北京24日電
今年第一季，中國餐飲相關企業註銷、吊銷量達到45.9萬家。（取材自上游新聞）
今年第一季，中國餐飲相關企業註銷、吊銷量達到45.9萬家。（取材自上游新聞）

中國餐飲業營收雖然成長，市場環境卻更加嚴峻。今年第一季，中國餐飲相關企業註銷、吊銷量達到45.9萬家，比去年同期激增逾2倍；消費者追求極致性價比下，業者紛紛推出「窮鬼套餐」。

綜合央廣網、新浪財經報導，隨著餐飲業逐步擴張，企業的經營挑戰也逐步升級，許多餐飲店迫於經營壓力而不得不停業、關店，甚至一些經營多年的餐飲品牌也落寞退場。中國工商登記平台「企查查」數據顯示，2023年全年餐飲相關企業吊銷、註銷的數量超過136萬家，年增127.8%，創2020年以來新高。

財通證券研究所視頻首席分析師吳文德指出，受到消費購買力觀念轉變帶來的一些影響，當下的環境呈現出脈衝式消費現狀，「節假日集中消費，日常相對理性、保守」。

據報導，中國餐飲業迎來「極致性價比」衝擊的當下，大家紛紛用「瘦身」和「低價高質」來尋找新出路，推出年輕人青睞的「窮鬼套餐」。「窮鬼套餐」在中國流行源自西式速食，麥當勞中國此前推出的「1＋1隨心配」、「10元吃堡」，就是最典型的代表，速食業者紛紛跟進，這股風潮如今擴及整個餐飲市場。

近期，宜家家居（IKEA）在中國推出「瘋狂星期五」活動，宣布3月15日至4月30日期間，宜家餐廳大部分套餐在週五半價出售，例如10顆肉丸直接殺到9.99元（人民幣，下同，約1.38美元），跟進加入「窮鬼套餐」戰場。

西式速食風生水起後，「窮鬼套餐」很快迎來2.0版本，逐漸擴散到中餐、早點、茶飲等領域。知名中式速食品牌「南城香」推出「3元自助早餐」，標榜只要3元就可以無限暢飲粥品、胡辣湯、牛奶、果汁、豆漿等7種早餐飲品。

客單均價超過30元的「老鄉雞」推出14.9元兩菜一飯的套餐；茶飲連鎖品牌「奈雪的茶」也推出9.9元的歐包+奶茶組合搶市。星巴克（Starbucks）此前也推出售價不到20元的三明治等輕食+飲料組合。

「一年比一年難，大家都做活動，99元雙人餐到處都是，9.9的折扣價也不少。貌似一堆人排隊，但都是虛假繁榮，到底賺不賺錢只有老闆們自己心情清楚。先捲死同行，再捲死自己」，一名餐飲業資深人士直言。

近期，宜家家居（IKEA）在中國推出「瘋狂星期五」活動，大部分套餐在周五半價出售...
近期，宜家家居（IKEA）在中國推出「瘋狂星期五」活動，大部分套餐在周五半價出售。（取材自潮新聞）

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