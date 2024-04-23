解放軍首部潛艇宣傳片 出現巨浪導彈潛射畫面

解放軍首部潛艇部隊宣傳片出現巨浪潛射導彈發射畫面。（取材自人民海軍）

4月23日是解放軍 海軍成立75周年紀念日，22日下午解放軍對外發布的海軍首部潛艇主題宣傳片「隱入深海」，出現高清晰度的巨浪潛射導彈發射場景影片。中國軍事專家稱，短片中許多畫面都是首次公開，真實展示出一切從實戰化出發的主題。

環球網報導，此次潛艦主題短片整體視覺效果呈現出電影感，畫面清晰，故事情節扣人心弦，增強了緊張感和吸引力。短片中許多畫面都是首次公開，潛艇具有隱蔽性好、突擊力強等特點，既能獨立作戰，也可與海軍航空兵或水面艦艇部隊協同作戰。

海軍研究院唐莉大校表示，今年以潛艇為主題的涵義是向海軍潛艇部隊成立70周年致敬（1954年起，中國開始組建潛艇部隊）。因潛艇部隊的特殊性，反映潛艇官兵宣傳片拍攝難、數量相對少，完整反映他們的訓練生活就更難。該短片有故事有情節，有歷史縱深感，兼有人物顆粒度，以貼近兵心的角度，展現了潛艇官兵最不為人知的一面。

唐莉說，實戰訓練方面，潛艇部隊已進入實戰化、體系化訓練環節，遠航訓練常態化，戰鬥力得到不斷躍升；裝備建設方面，潛艇全面升級換代，核常兼備，並且新一代AIP潛艇占比越來越高。可以說，「中國海軍潛艇航程越來越遠，潛航越來越長，下潛越來越深」。

報導稱，此次主題宣傳片在正片結束之際，艇長發布命令說，「同志 們，我艇已抵達預定發射陣位，全艇靜默，聽令實施致命一擊」。從畫面中可以看出，核導彈垂直發射，通過其彈體外形，可以看出是巨浪潛射彈道導彈。

值得注意的是，發射巨浪潛射彈道導彈的新型核潛艇雖然沒有出現在畫面中，但在隊友掩護下，該型核潛艇抵達了預定陣位，並且實施了戰略打擊。而核潛艇抵達最佳陣位進行發射需要突破對方反潛攔截，也就是突破對方封鎖線，由此可以看出，該短片真實地反映出「一切從實戰」的主題。

中共 水面下的潛艦部隊多年來一直是弱項，有軍事專家稱落後美國約20年，但近一年陸續有國外軍事雜誌披露中共已成功研發096型核艦艇，一舉趕上西方國家水準，並引起美國等國家的關切。去年10月美國海軍戰爭學院的報告明確指出，中國最新的096型彈道導彈核潛艇在降噪、隱身、推進、武器等方面有所突破，並在人工智慧方面處於領先地位。