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田徑女神「帶妝比賽」惹議 吳豔妮：因為尊重觀眾

中國新聞組／北京22日電
吳艷妮臉貼亮晶晶的五角星出戰，在賽場上很好辨認。(中新網)
吳艷妮臉貼亮晶晶的五角星出戰，在賽場上很好辨認。(中新網)

中國女子田徑選手吳艷妮，日前參加世界田聯鑽石聯賽廈門站，出賽女子100米欄項目，雖然最終以13秒04的成績排名第十，未達成她自己的賽前目標，但已經是她13年來在上半年比賽中取得最好的成績。而她出賽時臉上貼了閃亮的五星妝容，也引起討論，有些人認為運動員該「素面朝天」專注比賽。對此，吳艷妮回應稱，打扮是尊重現場觀眾，也是給自己鼓勵與自信。

中國新聞網報導，吳艷妮20日在臉上貼亮晶晶的五角星，出戰鑽石聯賽廈門站地女子100米欄賽，這是今年她個人首場室外賽。賽前，她的目標是跑進12秒90，可惜最終未能如願。「她們實在太快了」，吳艷妮表示，自己起跑沒處理好，打亂了節奏，「後面想追上去已經來不及了」。

去年成都大運會，吳艷妮創造個人最佳12秒76。不過，13秒04已是她在上半年比賽裡取得的最好成績。

然而，據紅星新聞報導，這場比賽讓吳艷妮登上熱搜的原因，是她臉上的五星化妝。不少網友批評她化妝太過招搖。早前，吳艷妮身上的刺青、割雙眼皮等，都曾成為爭議焦點。

對此，吳艷妮坦言，外界對田徑運動員有一些刻板印象，認為就應該「素面朝天」，但她認為，每個人都有愛美的權利，「每場比賽無論好與壞，我都會把自己打扮得美美的，這是因為我尊重現場觀眾，尊重來看我比賽的粉絲，尊重賽場上的所有人，尊重這場比賽。這也算是給自己一種自信與鼓勵」。

紅星新聞評論指出，世界上許多田徑運動員都會配戴項鍊、眼鏡比賽，整理髮型、個性化打扮與化妝也很常見，這也是「「賽場印象」的一部分，更是運動員個人的自由，「他們也比任何人都懂得，這究竟會不會影響自己的成績」。

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