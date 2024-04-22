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比例尺1：250萬 中國繪製「世界最高清」月球地質圖集

中國新聞組／北京22日電
中國科研團隊繪製的月球構造綱要圖。(新華社)
中國科研團隊繪製的月球構造綱要圖。(新華社)

中國21日發布由科研團隊繪製的世界首套、目前精度最高的月球地質圖集。這套基於嫦娥工程科學探測數據，花費十餘年時間繪製的全月地質「寫真集」，比例尺達1：250萬，精度比此前美國阿波羅計畫所獲資料還要高約兩倍，可明顯看到全月有1萬2341個撞擊坑等特殊細部，展現有史以來最清晰的月球地質全貌。

新華社報導，這套圖集包含一幅月球全月地質圖（主圖）、一幅全月岩石類型分布圖、一幅月球構造綱要圖和30幅月球標準分幅地質圖，由中國科學院地球化學研究所、吉林大學、山東大學等多家單位的科研人員合作繪製而成，團隊使用「三宙六紀」為月球的地質畫分年代，以內、外動力地質演化分類月球構造和岩石類型，還記載了月球的岩漿活動、礦產分布等資訊

中國科研團隊繪製的全月地質圖。(新華社)
中國科研團隊繪製的全月地質圖。(新華社)

中國科學院地球化學研究所研究員劉建忠說，之前國際上使用的月球地質圖，主要是基於美國阿波羅計畫收集的數據和資料，由於年代久遠，精度較高的只有局部圖，覆蓋全月的只有1：500萬的比例尺精度。從發想到執行，編研團隊耗費將近12年完成。

中國科研團隊繪製的全月岩石類型分布圖。(新華社)
中國科研團隊繪製的全月岩石類型分布圖。(新華社)

報導說，在主圖上，可以看到全月1萬2341個撞擊坑、81個撞擊盆地，辨別出17種岩石類型、14類構造。人類探測器著陸點、特殊高程點等特別地點，也有繪製。

劉建忠表示，嫦娥工程科學探測的數據，幫助編研團隊區分月海與非月海區域、識別撞擊坑物質、分析盆地構造等，讓這套圖集的比例尺達1：250萬，精度達到此前月球全月地質圖的約兩倍。

劉建忠稱，這套圖集已放到中國科學家搭建的數字月球雲平台上，未來將編製更高精度的月球地質圖。

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