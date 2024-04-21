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「遞咖啡給佛祖」創意打卡照夯 北京公安也點讚

中國新聞組／綜合報導
近日中國網上掀起一波與「佛祖」創意合照的打卡熱潮，有民眾給佛像遞上一杯咖啡，配上佛祖的手勢好似「被拒絕」了。（取材自微博）
近日中國網上掀起一波與「佛祖」創意合照的打卡熱潮，有民眾給佛像遞上一杯咖啡，配上佛祖的手勢好似「被拒絕」了。（取材自微博）

近日中國網上有不少以佛祖為主角的照片，配上創意的手勢或道具，例如給佛像遞上一杯咖啡，配上佛祖單手立掌、手心朝前的手勢，彷彿「佛祖拒絕了」一般，掀起一波與「佛祖」創意合照的打卡熱潮。此外，有中國女遊客在印尼伊真火山拍照時，被自己的長裙絆倒，從75米高峽谷摔死。

近期網上流傳不少創意「打卡」照都是以佛像為主角，例如有人給雲岡石窟的佛祖像配上左右各放上「比1」的手勢，或是比上「ok」的手勢，讓佛像變得「可愛」；或是給佛像配上一個軍人「敬禮」手勢，或是拿著景區賣的雪糕遞在佛像前；也有人是伸出自己的手與佛像擊掌。其中最引發話題的，是有人給佛像遞上一杯咖啡，配上佛祖的手勢，像是在說「我先不用」，被拒絕了一樣。

有網友表示，這些照片很有創意，但也有網友認為佛像應受到尊重，不適合搞怪，「佛教徒看到這樣的圖片，可能笑不出來」。這一系列照片也引起北京公安注意，「平安北京」官方微博帳號轉發這些照片並配文表示，「網友發的當代年輕人打卡各景點現狀，只要沒有什麼刻字等傷害損毀文物和公共設施的行為，怎麼玩都不為過，」輕鬆回應網友們的創意。

近日中國網上掀起一波與「佛祖」創意合照的打卡熱潮，北京公安輕鬆回應網友們的創意，...
近日中國網上掀起一波與「佛祖」創意合照的打卡熱潮，北京公安輕鬆回應網友們的創意，表示只要不損毀文物，怎麼玩都不為過。（取材自微博）

大部分網友都稱讚北京公安「說得好」、「講真這種比刻到此一遊什麼的強多了」；不過也有網友吐槽：「前面幾張都可以，最後一張，石窟裡寫著不讓拍照，這裡我去過五六次。」

另據都市快報報導，一名中國女遊客日前在印尼伊真火山一棵網紅樹附近拍日出照，退後時被自己的長裙絆倒，從75米高的峽谷摔下，她的老公全程目睹，救援人員花了2個小時才找到這名女遊客，發現時已身亡，身上有多處傷痕，左腿骨折。

中國女遊客遺體被運下山。(取材自都市快報)
中國女遊客遺體被運下山。(取材自都市快報)

伊真火山曾經是全印尼最大的硫磺產地，常年以「全世界唯二能看見藍色火焰的地方」為賣點，吸引全球遊客。這棵樹也成了伊真火山的網紅拍照的新角度，社交平台上有很多人曬圖，背靠這棵樹拍照。

伊真火山網紅樹是熱門打卡點。圖非當事人。(取材自都市快報)
伊真火山網紅樹是熱門打卡點。圖非當事人。(取材自都市快報)

伊真火山網紅樹是熱門打卡點。圖非當事人。(取材自都市快報)
伊真火山網紅樹是熱門打卡點。圖非當事人。(取材自都市快報)

印尼 咖啡 微博

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