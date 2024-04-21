中國連網30周年 周鴻禕與馬化騰泯恩仇 讓雷軍送小米車

中國網路30周年，周鴻禕（右）稱見到老朋友馬化騰（左），馬化騰誇他當網紅短視頻拍得不錯。（取材自微博）

根據中國互聯網協會官方微信 ，4月20日是中國全功能接入國際網路30周年的日子，中國互聯網協會在北京召開「中國互聯網30周年發展座談會——把握機遇再出發」，多名網路大佬齊聚一堂。

據澎湃新聞報導，工業和資訊化部、中央網信辦、國家發展和改革委員會、國家資料局等政府部門相關司局負責人、代表，以及騰訊馬化騰、小米 雷軍、搜狐張朝陽、360周鴻禕、奇安信齊向東、新華網申江嬰、貝殼彭永東、芒果TV樑德平、T3出行崔大勇等網路企業負責人，中國電信邵廣祿、中國移動何飚、中國聯通簡勤等基礎營運企業負責人參加座談會。

360創辦人周鴻禕當晚發朋友圈稱，自己20日參加工信部和互聯網協會舉辦的中國互聯網30周年座談會。對座談會內容，周鴻禕說，主要是回顧了中國網路在近30年來的發展，展望網路行業的未來趨勢。

這場座談會也是近年來難得的多位網路大佬集體「亮相」，作為「企業家網紅」代表周鴻禕一連在微博 上發布多條視頻和文字內容。

周鴻禕在微博上寫道，「又見到老朋友馬化騰，馬化騰誇我當網紅短視頻拍得不錯。」影片中，馬化騰調侃周鴻禕說：「現在成了主播，周鴻禕的『鴻』是網紅的紅。」周鴻禕則稱馬化騰是老朋友，還感謝了騰訊視頻號對他直播的支持。

2010年，騰訊與360爆發了「3Q大戰」，愈演愈烈，甚至強迫用戶「二選一」。這也一度讓馬化騰和周鴻禕成了「老對頭」。如今兩位企業家重新聚首，甚至互相握手，一笑泯恩仇，讓不少網友感嘆：「原來江湖就是人情世故。」

有趣的是，周鴻禕最近還宣布自己要賣車，決定把陪伴9年的邁巴赫600給賣掉。他曾解釋：「這是因為我需要體驗新一代車的感覺。古人說要『破釜沉舟』，所以我就把這車賣掉，放棄傳統意義的豪華車，換上國產的新能源智能網聯車。」

隨後，包括小鵬、蔚來、華為、極氪等造車廠商均給周鴻禕送來了自家汽車，甚至有公司直接把車開到了360樓下，喊話周鴻禕下來提車，唯獨近日風頭正勁的小米沒有動靜。當雷軍遇到周鴻禕時，向他打趣：「360樓下送車的是不是都排隊了，有沒有眼花繚亂？」

周鴻禕（紅衣者）問雷軍（右），小米SU7這麼火，是不是可以送他一部體驗一下？（取材自微博）

周鴻禕回應，都是車圈友商和老朋友支持，大家都在向小米學習行銷。而周鴻禕還向雷軍反問，小米SU7這麼火，是不是可以送他一部體驗一下？

雷軍給一個「高情商回覆」，「自己仔細研究了周鴻禕的選車標準，不會開車只坐後座，小米SU7是給追求駕駛樂趣的用戶設計的，不適合他，等小米做SUV版時再給他推薦。」