我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最新／田州百人派對傳槍響 至少16人中彈 2男子當場身亡

買金條保值、好投資？脫手恐「先賠5%」得不償失

中國連網30周年 周鴻禕與馬化騰泯恩仇 讓雷軍送小米車

中國新聞組／北京21日電
中國網路30周年，周鴻禕（右）稱見到老朋友馬化騰（左），馬化騰誇他當網紅短視頻拍得不錯。（取材自微博）
中國網路30周年，周鴻禕（右）稱見到老朋友馬化騰（左），馬化騰誇他當網紅短視頻拍得不錯。（取材自微博）

根據中國互聯網協會官方微信，4月20日是中國全功能接入國際網路30周年的日子，中國互聯網協會在北京召開「中國互聯網30周年發展座談會——把握機遇再出發」，多名網路大佬齊聚一堂。

據澎湃新聞報導，工業和資訊化部、中央網信辦、國家發展和改革委員會、國家資料局等政府部門相關司局負責人、代表，以及騰訊馬化騰、小米雷軍、搜狐張朝陽、360周鴻禕、奇安信齊向東、新華網申江嬰、貝殼彭永東、芒果TV樑德平、T3出行崔大勇等網路企業負責人，中國電信邵廣祿、中國移動何飚、中國聯通簡勤等基礎營運企業負責人參加座談會。

360創辦人周鴻禕當晚發朋友圈稱，自己20日參加工信部和互聯網協會舉辦的中國互聯網30周年座談會。對座談會內容，周鴻禕說，主要是回顧了中國網路在近30年來的發展，展望網路行業的未來趨勢。

這場座談會也是近年來難得的多位網路大佬集體「亮相」，作為「企業家網紅」代表周鴻禕一連在微博上發布多條視頻和文字內容。

周鴻禕在微博上寫道，「又見到老朋友馬化騰，馬化騰誇我當網紅短視頻拍得不錯。」影片中，馬化騰調侃周鴻禕說：「現在成了主播，周鴻禕的『鴻』是網紅的紅。」周鴻禕則稱馬化騰是老朋友，還感謝了騰訊視頻號對他直播的支持。

2010年，騰訊與360爆發了「3Q大戰」，愈演愈烈，甚至強迫用戶「二選一」。這也一度讓馬化騰和周鴻禕成了「老對頭」。如今兩位企業家重新聚首，甚至互相握手，一笑泯恩仇，讓不少網友感嘆：「原來江湖就是人情世故。」

有趣的是，周鴻禕最近還宣布自己要賣車，決定把陪伴9年的邁巴赫600給賣掉。他曾解釋：「這是因為我需要體驗新一代車的感覺。古人說要『破釜沉舟』，所以我就把這車賣掉，放棄傳統意義的豪華車，換上國產的新能源智能網聯車。」

隨後，包括小鵬、蔚來、華為、極氪等造車廠商均給周鴻禕送來了自家汽車，甚至有公司直接把車開到了360樓下，喊話周鴻禕下來提車，唯獨近日風頭正勁的小米沒有動靜。當雷軍遇到周鴻禕時，向他打趣：「360樓下送車的是不是都排隊了，有沒有眼花繚亂？」

周鴻禕（紅衣者）問雷軍（右），小米SU7這麼火，是不是可以送他一部體驗一下？（取...
周鴻禕（紅衣者）問雷軍（右），小米SU7這麼火，是不是可以送他一部體驗一下？（取材自微博）

周鴻禕回應，都是車圈友商和老朋友支持，大家都在向小米學習行銷。而周鴻禕還向雷軍反問，小米SU7這麼火，是不是可以送他一部體驗一下？

雷軍給一個「高情商回覆」，「自己仔細研究了周鴻禕的選車標準，不會開車只坐後座，小米SU7是給追求駕駛樂趣的用戶設計的，不適合他，等小米做SUV版時再給他推薦。」

此外，周鴻禕微博也發布了與張朝陽的合照視頻，稱「見到老朋友張朝陽，老張堅持只講物理課」。

周鴻禕（右）稱見到張朝陽（左），稱「老張堅持只講物理課」。（取材自微博）
周鴻禕（右）稱見到張朝陽（左），稱「老張堅持只講物理課」。（取材自微博）

小米 微博 微信

上一則

3中企涉供巴基斯坦導彈零件遭美制裁 美媒：布林肯訪華難改善關係

下一則

廣東暴雨 大媽無畏積水「衝浪」騎電動車 官方急提升防汛等級

延伸閱讀

造車難賺錢...雷軍稱自己不是高考狀元：人生低谷卡裡沒40億

造車難賺錢...雷軍稱自己不是高考狀元：人生低谷卡裡沒40億
小米賣1部車虧近1萬美元？雷軍：沒聽說哪家有掙錢的

小米賣1部車虧近1萬美元？雷軍：沒聽說哪家有掙錢的
余承東酸SU7「為什麼用手機支架」 雷軍妙答：同行交流

余承東酸SU7「為什麼用手機支架」 雷軍妙答：同行交流
雷軍母校開設「雷軍班」 僅收30人培養電腦人才

雷軍母校開設「雷軍班」 僅收30人培養電腦人才

熱門新聞

北京半程馬拉松出現原本領先的3名非洲選手疑似「護送」何杰的情況，引發放水質疑，網友諷稱半程馬拉松變「伴程」馬拉松。(擷自YouTube)

非洲選手放慢等他…北京半馬中國選手爭議下奪冠

2024-04-14 14:00
香港中學文憑試（DSE）中文科11日開考，一題評價《岳陽樓記》難倒不少學生。圖為深圳香港培僑書院龍華信義學校試場首日開考情況。(取材自香港考評局)

香港中學文憑試 「岳陽樓記」讓考生哭了

2024-04-12 20:52
一名女子坐在高合電動車HiPhi X駕駛座上使用按摩棒的照片在網上瘋傳，引發網民質疑高合汽車後台洩露車主隱私。(視頻截圖)

高合電動車洩車主隱私？中女車內自慰 影片全網瘋傳

2024-04-11 07:30
茅台酒被認為是中國白酒行業的風向標。（路透資料照片）

地位尊貴的茅台為什麼跌價？ 逼近生死線讓經銷商都急了

2024-04-19 12:36
一般硬臥車廂，有上、中、下共六個臥舖席位，但只有兩個板凳。（新華社資料照片）

火車下舖掛簾 年輕人遭出征 網友一面倒：誰買下舖誰做主

2024-04-17 06:30
網傳徐萌外出行頭驚人，手上還拎著高檔皮包。（取材自微博）

86歲范曾宣布4婚 首曝奢華聚餐 小50歲妻坐這位置 盡顯派頭

2024-04-18 08:30

超人氣

更多 >
布裘親生長女下個月就成年 18歲生日禮物竟只要這個

布裘親生長女下個月就成年 18歲生日禮物竟只要這個
投資債券基金慘賠惡夢何時了？專家傳授趨吉避凶心法

投資債券基金慘賠惡夢何時了？專家傳授趨吉避凶心法
男子在川普封口費案庭審法院外自焚 警方證實送醫後傷重不治

男子在川普封口費案庭審法院外自焚 警方證實送醫後傷重不治
4星座上半年苦、下半年旺 摩羯升遷加薪、他將得上司賞識

4星座上半年苦、下半年旺 摩羯升遷加薪、他將得上司賞識
華人走線被貼標籤 志工：多數處境艱難

華人走線被貼標籤 志工：多數處境艱難