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第2艘中國製大郵輪下塢搭載組裝 加速建造

記者陳宥菘／綜合報導
中國第二艘國產大型郵輪20日在中國船舶上海外高橋造船2號船塢完成下塢，開始搭載組裝，意味著郵輪建造進入「加速期」。（取材自中國船舶報）
中國第二艘國產大型郵輪20日在中國船舶上海外高橋造船2號船塢完成下塢，開始搭載組裝，意味著郵輪建造進入「加速期」。（取材自中國船舶報）

中國第二艘國產大型郵輪20日在中國船舶上海外高橋造船2號船塢完成下塢，開始搭載組裝，意味著郵輪建造進入「加速期」，船體將快速成型。據指出，此郵輪總進度目前達成約20%，計畫今年第四季基本結束主船體搭載；後經艙室推艙及內裝安裝等程序，預計2026年底前命名交付。

綜合央視、中國船舶報報導，中國船舶外高橋造船總經理助理大型郵輪專案建造總監陳劍威指出，下塢是船舶建造過程當中一個標誌性的節點，船舶下塢之後就代表著這個船後續要連續地搭載施工了，節奏會非常快。

陳劍威表示，首製（艘）船交船之後，二號船這次下塢也標誌著中國郵輪這個領域批量化設計建造能力基本上形成了。

根據計畫，該船入塢後今年全年將圍繞船體製作、搭載、區域艤裝等開展建造工作，計畫今年第四季度基本結束主船體搭載，而內裝區域封板及系統機械完工也將陸續啟動。該船將於2025年基本完成艙室推艙及內裝安裝，當年5月實現第一次起浮；計畫2026年3月底出塢，當年6月開始試航，2026年年底前命名交付。

中國第二艘國產大型郵輪「尺寸」更大、設備更先進，相較於首艘船總噸位增加0.64萬噸，達到14.19萬噸，總長增加17.4米，達341米。客房數量也增加了19間，達2144間，並且新增了兩套脫硫系統和五套先進環保系統設備，讓整船航行更加綠色環保。

同時，船上配置了高達16層的生活娛樂區域，設有大型演藝中心、大型餐廳、特色餐廳、藝術走廊等豐富的休閒娛樂設施。並且透過優化設計布局，使第二艘國產大型郵輪的公共區域和戶外活動休閒區域面積也增加到了2萬5599平方米和1萬4272平方米。

由於在船型尺度、房艙布局、系統配置和規範標準等方面有了較大提升，相比首製船，第二艘國產大型郵輪生產建造物量更多、管控也更複雜。報導指出，此艘郵輪的計畫較首製船建造效率提升20%，其中船塢周期壓縮近8個月。

首艘中國產大郵輪「愛達．魔都號」18日停靠在上海吳淞口國際郵輪港。(新華社)
首艘中國產大郵輪「愛達．魔都號」18日停靠在上海吳淞口國際郵輪港。(新華社)

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