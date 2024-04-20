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指甲異變是健康警訊 八特徵看身體出了什麼問題

個資爭議 滬鄂杭住酒店不須「刷臉」

中國新聞組╱上海20日電
上海取消入住酒店「刷臉」，引發網友討論。(取材自澎湃新聞)
上海取消入住酒店「刷臉」，引發網友討論。(取材自澎湃新聞)

人臉識別在中國被廣泛應用，遍及身分認證、移動支付、出入門禁等，但在提供便利的同時，也引發「過度收集個人信息」等諸多爭議；近日有旅客反映，入住上海酒店不再強制「刷臉」，立即引發討論。

南方都市報報導，上海八家連鎖酒店表示已收到通知，毋須「刷臉」、只要登記身分證即可入住，工作人員透露，新政策從7月1日起施行，但已有不少酒店開始推行。上海市公安人員確認，上海已在全市禁止酒店強制刷臉。

報導指出，除上海外，中國多地也開始調整，湖北宜昌、杭州酒店入住酒店也不需要刷臉了；不過這兩天入住西安、三亞酒店的遊客表示，仍需「刷臉」和提供身分證。

報導說，今年兩會期間，全國政協委員、中國旅遊研究院院長戴斌曾提交《關於限制旅遊場景過度使用「人臉識別」的提案》，直言在酒店「強制刷臉」沒有法律依據，是過度收集個人信息，建議取消規定。

接著3月15日頒布、即將於7月1日正式實施的《消費者權益保護法實施條例》規定，經營者在提供商品或者服務時，不得過度收集消費者個人信息，不得採用一次概括授權、默認授權等方式，強制或者變相強制消費者同意收集、使用與經營活動無直接關系的個人信息。

資深數據法律師袁立志說，從消費者權益而言，這是重大進步，值得讚賞和鼓勵，現在酒店業取消刷臉，是對該規定的具體落實。

大約七年前，中國沿海地區開始推行酒店「強制刷臉」入住，當時有媒體詢問可以「不刷臉嗎」，當局回覆「你可以不住酒店」。

圖為上海市一家酒店取消「強制刷臉」的公告。(取材自南方都市報)
圖為上海市一家酒店取消「強制刷臉」的公告。(取材自南方都市報)

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