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退錢、摘官…川渝整頓燃氣費亂象 查出6大弊端

中國新聞組╱北京20日電
四川渝多地燃氣費暴漲，調查組查出六大弊端；圖為重慶街邊的燃氣管理站。(取材自人民網)
四川渝多地燃氣費暴漲，調查組查出六大弊端；圖為重慶街邊的燃氣管理站。(取材自人民網)

針對近日有2萬多民眾投訴指「換新表後燃氣費暴漲」亂象，重慶市調查後發現，共存在錯抄和違規估抄、燃氣計費周期混亂、內部監督管理不到位等六大弊端，19日決定免去重慶燃氣集團黨委書記、總經理車德臣職務，並對多收的燃氣費全額退款；而民眾懷疑的燃氣表計量和質量、遠程操控改變燃氣表計量等問題，則暫未發現。

來源：YouTube

封面新聞報導，近期重慶多個區縣市民反映，更換智能燃氣表後燃氣費翻倍，有市民質疑燃氣表「跑得快」，並指燃氣公司從中「做了手腳」。在輿論強烈關注下，重慶市府成立聯合調查組，並進駐重慶燃氣集團、凱源燃氣等相關燃氣企業展開調查。不久，市民就發現燃氣表「減速」了。

調查組19名專家深入調查後，發現六大問題，包括錯抄和違規估抄、燃氣計費周期混亂、價格政策執行不到位、換表工作組織無序、抄表員嚴重不足、燃氣企業內部監督管理不到位。

以錯抄和違規估抄為例，重慶燃氣集團沙坪壩分公司2024年1-4月因手動錄入錯誤產生用氣量增高的1085筆、涉及氣量 19.05萬m³，未入住估抄錯誤產生用氣量增高的 106筆、涉及1.16萬m³，長期未成功入戶抄表造成累計抄表數按更高階梯價格收費234筆、涉及27.91萬m³。

又比如，渝北區龍山街道某用戶抄表周期非常長，有7個月、9個月、最長有13個月無抄表記錄，導致該用戶2023年10月一次性繳納一年的氣費。

再比如，沙坪壩某公租房租賃戶有3年零3個月無燃氣抄表記錄，退房時當事人一次性抄表記錄的用氣量達943m³，重慶燃氣集團階梯計價計算多收氣費人民幣237.55元，已立案調查。

還有，燃氣分公司管理客戶數為52.5萬戶，其中需要入戶抄表的為14.1萬戶，僅配置18名抄表員，平均每人負責 0.78萬戶，導致工作人員敷衍了事、隨意抄表等問題。

重慶市政府副秘書長全偉表示，多收的燃氣費會全額退款，另發現14件企業違法違規，已立案調查，除重慶燃氣集團負責人車德臣被免職外，也對該集團展開徹查整改。

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