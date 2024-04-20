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假繁榮 村書記1人竟註冊20公司 大同基層：數據好看

中國新聞組╱北京20日電
山西大同陽高縣被揭發「開業」嚴重造假，網民批「製造虛假繁榮」；營業執照示意圖。(取材自微博)
山西大同陽高縣被揭發「開業」嚴重造假，網民批「製造虛假繁榮」；營業執照示意圖。(取材自微博)

山西大同陽高縣被揭發「市場主體倍增」計畫嚴重造假，央視披露，陽高縣每個月層層下發指標，村書記只好拉親友去開假公司充數，有村民一周開3家豆腐店，有村書記一人新辦20張營業執照；當局之後又要求升級提質，註銷個體戶改註冊成企業。當地基層幹部對此大喊「吃不消」，網民則批「製造虛假繁榮」。

報導指出，疫後為振興經濟，中央提出「市場主體倍增」工程。陽高縣自2022年4月起派給鄉鎮，鄉鎮再派給村支書。最近一次任務要求2天內鎮裡要新註冊9家企業，最終該鎮超額完成任務，註冊全都是「個人獨資企業」。

據悉，這樣的要求，每個月都有，從去年8月到今年2月，全鎮共註冊企業200多家，有人半年時間開了6家公司。去年4至7月四個月的時間裡，陽高縣新增2985個市場主體。

據報導，陽高縣全縣常住人口18.66萬人，戶籍人口26.29萬人。一位村支書稱，他把能找的關係都找遍了，名下註冊了23家市場主體，只有3家是2022年前實際運營的合作社，其餘20家有個體工商戶、合作社及公司，涉及鞋店、服裝店、水果店、貨運隊、養殖場、水產店、鮮花店、建材廠，兩家便利店及一家美甲店。

一位村民披露，在村幹部多次請求下，他名下辦理3張營業執照，目前已註銷2家，「就是給村裡完成任務，假的，啥也沒開」。

由於上級每個月都分配任務，還指定具體數字，壓力都在基層工作人員身上，陽高縣基層幹部終於受不了，進而向央視投訴。

網民熱議說「不好好幹活就知道造假」、「虛假的繁榮太可怕了」、「新的浮誇風又來了」、「難道放衛星的時代又回來了嗎」、「官僚主義害死人」、「好多地方都有」。

層層加碼攤派任務，讓山西大同陽高縣基層幹部大喊吃不消。 (取材自央視／受訪者提供...
層層加碼攤派任務，讓山西大同陽高縣基層幹部大喊吃不消。 (取材自央視／受訪者提供)

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