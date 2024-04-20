是真的…西安家長給娃取名「萬事如意」 網效法：以後叫黃金萬兩

有家長為孩子取名「萬事如意」。（取材自華商報）

近日網傳一段視頻中，一張出生醫學證明上寫著孩子姓名為「萬事如意」。簽發證明的西安國際醫學中心醫院昨天證實確有家長為孩子取名「萬事如意」；家長則稱是考量好的寓意讓寶寶一輩子平安順遂。不過這名字引發網友論戰，支持一方覺得名字吉利又有創意，反對者則認為這是在坑孩，擔心這孩子因家長「腦洞大開」成為被霸凌受害者。

據華商報報導，4月16日下午，一名網友透過短視頻平台發布視頻，展示出一張出生醫學證明，其中孩子姓名為「萬事如意」，簽發機構為西安國際醫學中心醫院，引發網友討論。對此，西安國際醫學中心醫院確認「萬事如意」這一姓名屬實，並配文「這名字不算爛大街吧」。

4月16日晚，疑孩子的家長在視頻評論區表示，名字這個事情，也是考慮了很久，一方面國家能允許上戶口，就說明合理，第二方面也是希望名字這個好的寓意讓寶寶一輩子平安順遂，也不那麼大眾化。

不少網友對此事表達了自己的看法，意見大致分為正反兩方。

支持這名字的網友留言：「這名字很好聽啊。」「哪裡不好了？小名如意！」多數網友對這名字表達了憂慮：「自己是舒服了，考慮過孩子長大後的感受嗎？」「放過孩子吧，真的。」「想標新立異的，請改自己的名字，給孩子一個平凡的一生吧。」「孩子上學了被嘲笑，沒有強大的內心，是活不下去的。」「我父母要是給我整這麼個名字，講道理，我心態直接爆炸。」

還有網友稱：「我姓黃，兒子能不能叫黃金萬兩。」「評論區有人建議改叫萬如意，因為多一事不如少一事。」「我記得有一個給女孩起名王者榮耀，好像也是陜西的，當時被罵坑孩。」

報導引述一位公立醫院的產科醫師表示，出生醫學證明的申領和配發都有嚴格管理，簽發後無法進行更改。如遇較為特殊的名字，若名字不違反公序良俗，醫師也不會進行過度干涉。

「90後和00後逐漸成為當下的『生育大軍』，隨著社會的進步和開放，他們的思維較之傳統更為反叛，起名字也主打『腦洞大開』，因此愈來愈特立獨行的名字出現，造成心理上的不適，在日常生活中也容易產生各種偏見和誤解，對孩子的成長產生不良效果。」 一位教中學語文的周老師表示。

周老師說，一個好的名字應既能體現家庭的期望，又能讓孩子在成長過程中感到自信和舒適，避免出現尷尬和不便。建議家長在給孩子起名字時應深思熟慮，不要讓孩子為自己的「腦洞大開」買單。社會也應該以更開放和包容的態度來接納這些不同的名字，避免對孩子產生不必要的偏見和歧視 。