研究：1/4中國城市百年內降海平面以下 北京下沉最快

中國16%的大城市，每年海拔高度下降超過1公分；圖為示意圖。（路透）

最新研究揭示，在超抽地下水與長期承受大量建築物重量之下，中國正在「下沉」，16%的大城市每年海拔高度下降超過10毫米（1公分）；100年內，1/4中國城市的沿海土地可能位於海平面以下。

中央社綜合紐時中文網、美國有線電視新聞網（CNN）報導，這份研究19日發表於學術期刊「科學」。由中國華南師範大學教授敖祖銳為首的研究團隊，藉由衛星雷達，測量了占中國城市人口3/4的82個主要城市的地表，從2015年至2022年間的升降幅度，所得到的結果。

根據這份研究顯示，有16%的大城市每年海拔高度下降超過10毫米，整體約一半的城市，每年海拔高度下降超過3毫米。

雖然數字看起來很小，但長期累積也將造成嚴重影響。根據這項研究，在100年內，由於地表下沉加上海平面上升，「中國1/4的城市沿海土地可能位於海平面以下」。

研究提到，北京是全中國下沉速度最快的城市之一，此外，鄰近的天津也同樣面臨下沉的風險。去年天津的幾條道路突然坍陷，導致數千名當地居民從住家公寓撤離。「在這些城市中，下沉的情況是不均勻的，如果相鄰的土地以不同的速度下沉，地面上的任何建築與物品都存在受損的風險」。

研究也發現，造成這些城市下沉的原因之一，是建築物和基礎設施的重量造成的。另一方面，城市中抽取地下水，或是石油 鑽探和煤礦開採，都會在地下創造空間，可能造成塌陷。

此外，許多沿海地區同時面對海平面上升和土地下沉的影響，因此這些地區往往面臨更大規模的破壞性洪水 威脅。

報導引述這項研究的其中一名參與者、北京大學城市與環境學院教授陶勝利表示，為了面對日益增加的洪水風險，中國部分沿海地區已經建立了具體的保護措施，例如上海市建造了數公尺高的沿岸堤防。