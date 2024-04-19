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特斯拉裁員 中國銷售部成重災區 有人曬經歷：幹1個月拿4個月薪水

中國新聞組／北京19日電
特斯拉將在全球裁撤逾10%人力，波及中國員工，銷售部門是重災區。(路透)
特斯拉將在全球裁撤逾10%人力，波及中國員工，銷售部門是重災區。(路透)

美國電動車大廠Tesla特斯拉）將在全球裁撤逾10%人力，估約1.4萬人要捲舖蓋走人；有知情人透露，Tesla中國的裁員比例遠不只10%，有的部門裁30%至40%，個別部門甚至高達50%，銷售部門是重災區。但據了解，裁員賠償方案較優厚，基本方案是「N+3」，即使是剛進廠不到半年的員工也可拿到4至5萬元人民幣。

綜合媒體報導，特斯拉執行長馬斯克先前在發給員工的電郵中提到，裁員理由是職能重疊及降低成本的必要性。特斯拉去年底有14萬473名員工，若以馬斯克提出的比率，共計將有超過1萬4000人被解雇。

這次在中國裁員涉及銷售、技術及工程設計等部門。有知情人士告訴「鳳凰網科技」，Tesla中國這次的裁員比例甚高，且銷售部門是裁員重災區，補償方案更從N+1到N+3，當天談完即走就是N+3。

N代表員工每工作一年，用人單位需發放一個月工資。滿六個月但不滿一年的，按一年計算；不滿六個月的，發半個月工資。「+1」指代通知金，若公司想辭退員工，需要提前30天通知員工，或多付一個月工資讓員工立即離職；「N+3」補償方案，即是以工作年限再加3個月平均工資的標準賠付員工。

中國市場16日陸續有消息傳出特斯拉已經在銷售門店溝通裁員相關事宜，部分部門已裁員完畢，一名內部員工表示，當日下午部門陸續接到離職通知並辦理完手續。

都市快報報導，近日社群媒體不少特斯拉員工紛紛曬出被裁員經歷，知情人稱基本每家店都有人被裁，特斯拉的裁員和賠償速度也很快，效率非常高；一名特斯拉被裁內部員工表示，賠償金額均為「N+3」，裁員工作已結束。

有網友表示，入職不到一個月就被裁掉了，留言區有人安慰他「上班一個月拿四個月工資，比大廠好」；還有網友稱，上午還在討論一起爬山，中午回了趟單位就被裁員了，有人評論「能賠償10來萬挺好的，休息一段時間」，他表示「但是公司福利很好，上了這麼多年班，事發突然，難免不捨」。

也有網友分享自己裁員當天的心路歷程，堪比過山車，但內心還是不捨；他表示，「真真切切，沒工作了。想想這幾年，小漲了幾次工資，升職2次。六險一金全交，有次手術花了一萬多，公司全額報銷。公積金依實際收益12%繳納。加上這筆賠償金、欠休和年假給的30多天的2倍工資。還有手上的股份(雖然不多，這段時間跌了很多，但是公司贈送的，多少都是錢，還有希望再漲上去)。還是有捨不得的。」

裁員 特斯拉 Tesla

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