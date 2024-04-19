淡出政界8年後 鄧小平唯一嫡孫鄧卓棣 傳任中信財務監事

鄧小平唯一男孫鄧卓棣，淡出政界8年後，近日傳目前擔任中信財務有限公司監事。（取材自界面新聞）

綜合外媒與港媒報導，中共 前領導人鄧小平唯一的男孫鄧卓棣，在淡出政界8年後，近日傳目前擔任中信財務有限公司監事，外傳他任職中信法務部，但未能證實。由於中信財務是央企中信集團子公司，而近年又多次傳出鄧家對中共總書記習近平 的不滿聲音，鄧卓棣的新動向是否與此有關，引發關注。

據中央社、聯合早報引述港媒報導，鄧卓棣淡出政界8年，動向一直未明，但根據中國企業查詢公司「愛企查」資料，鄧卓棣目前擔任中信財務有限公司監事。

根據中信集團官網，中信財務是公司推進庫務體系建設、實施資金集中和降槓桿工作的重要平台，是中國財務公司協會監事長單位。

今年39歲鄧卓棣是鄧小平次子鄧質方之子，也是鄧小平唯一的孫子。1985年出生於美國，剛出生就被送回中國，沒有拿美國護照，7歲時曾隨鄧小平南巡，後來畢業於北京大學法律系，並於2008年獲得美國杜克大學法學碩士學位，並獲律師事務所的工作資格，此後在紐約一家律師事務所工作了約兩年。

2013年5月，鄧卓棣擔任廣西壯族自治區百色市平果縣副縣長兼新安鎮黨委書記、縣委副書記，負責發展改革、農業農村、扶貧和重大項目等工作，2016年卸任後淡出政界。2017年擔任北京市橋牌協會理事。據新京報報導，鄧卓棣不僅繼承了爺爺鄧小平打橋牌的愛好，而且橋牌水平很高，在卸任平果縣領導職務後一段時間裡，他一直在參與各項橋牌賽事活動。

據外媒報導，鄧卓棣曾在中信資產營運有限公司任職，但2022年11月3日發生變更。近年，鄧家多次傳出對習近平不滿的聲音，包括2018年，鄧小平的長子鄧樸方曾在七大閉幕會上意有所指的表示，「我們一定要有這種實事求是的態度，保持清醒的頭腦，知道自己的份量，不妄自尊大······」並指改革開放帶來的變化「不可逆」等語，當時被解讀是在警告北京當局。