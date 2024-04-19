雷暴前夕 廣州1秒變天黑 動物們園內狂奔

廣州斑馬、長頸鹿野生動物園內狂奔。（視頻截圖）

受颮線移近的影響，廣東省日昨迎來劇烈天候，廣州市「一秒入夜」，颮線過境期間帶來雷暴大風、短時強降雨。長隆野生動物園 內，斑馬、長頸鹿等動物全部在狂奔；在浙江省寧波奉化區舉行的2024雪竇山江南百英里越野賽，傳出有49名選手遇雷暴天氣，一度失聯。

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人民日報報導，自廣西進入廣東的颮線快速移動，為何雷暴天經常一秒天黑？中國氣象官方帳號「中國天氣」解答，當對流運動發展旺盛時，雷雨雲團裡的水滴不斷被更強烈的上升氣流攜升，如此反覆，小水點集成大水滴，高空還可能有冰晶或小冰雹，這些大水滴大冰晶大量抱團聚集，阻擋陽光穿透的同時，也折射掉不少陽光，導致整團雷雨雲烏黑黑的，而且越是底層的雲就看起來越黑，天空也暗沉如夜。

颮線過境，廣州一秒變天黑。（取材自人民日報）

香港 01報導，廣州暴雨 來臨前夕，有遊客發出的影片顯示，長隆野生動物園自駕遊園區內，斑馬、長頸鹿等動物全部在狂奔，還有許多遊客車輛停在路上，場面壯觀。

對此，動物園客服表示，動物們不會經常狂奔，這種情況只會發生在暴雨等極端天氣前，它們知道要下雨了，就會加快奔跑到草棚裡面躲避。

此外，2024雪竇山江南百英里越野賽於4月13日至4月15日在寧波奉化區舉行，有參賽者在網上發布「江南百英里賽事49人被困失聯7小時」影片，表示參加168公里的49名選手在14日凌晨遇雷暴天氣被困寺廟內，使用組委會配置的GPS求救按鈕數小時無回應，一度失聯。

「伏龍寺」裡有49人裹著保溫毯坐在地上等待。（取材自澎湃新聞）

澎湃新聞報導，來自雲南的參賽者鐵木描述，14日凌晨2時開始下雨，2時38分抵達山頂時下暴雨，並伴有打雷閃電。「下山要經過一個60度角的坡，要坐在坡上滑下去，許多人的褲子因此磨破了，有女孩一站起來就摔倒。」3時多到達山腳時，前面的路已接近「河」，抵達山腳步行約一小時後到了「伏龍寺」廟宇，當時已有20多人在寺廟內裹著保溫毯。最後統計有49人在伏龍寺等待。

另有一名來自廣東的參賽者廖洪濤表示，寺廟所處地沒有信號，按下組委會配置的GPS報警求助系統的「SOS」按鈕卻無人回應。直到10時，參賽者們坐上返回的巴士，才收到組委會於6時左右發布的比賽中斷信息。