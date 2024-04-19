我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市遊民所人數飆升167% 兒童創新高

紐約州府預算終表決 增打擊零售盜竊法案

雷暴前夕 廣州1秒變天黑 動物們園內狂奔

中國新聞組／北京19日電
廣州斑馬、長頸鹿野生動物園內狂奔。（視頻截圖）
廣州斑馬、長頸鹿野生動物園內狂奔。（視頻截圖）

受颮線移近的影響，廣東省日昨迎來劇烈天候，廣州市「一秒入夜」，颮線過境期間帶來雷暴大風、短時強降雨。長隆野生動物園內，斑馬、長頸鹿等動物全部在狂奔；在浙江省寧波奉化區舉行的2024雪竇山江南百英里越野賽，傳出有49名選手遇雷暴天氣，一度失聯。

來源：YouTube

人民日報報導，自廣西進入廣東的颮線快速移動，為何雷暴天經常一秒天黑？中國氣象官方帳號「中國天氣」解答，當對流運動發展旺盛時，雷雨雲團裡的水滴不斷被更強烈的上升氣流攜升，如此反覆，小水點集成大水滴，高空還可能有冰晶或小冰雹，這些大水滴大冰晶大量抱團聚集，阻擋陽光穿透的同時，也折射掉不少陽光，導致整團雷雨雲烏黑黑的，而且越是底層的雲就看起來越黑，天空也暗沉如夜。

颮線過境，廣州一秒變天黑。（取材自人民日報）
颮線過境，廣州一秒變天黑。（取材自人民日報）

香港01報導，廣州暴雨來臨前夕，有遊客發出的影片顯示，長隆野生動物園自駕遊園區內，斑馬、長頸鹿等動物全部在狂奔，還有許多遊客車輛停在路上，場面壯觀。

對此，動物園客服表示，動物們不會經常狂奔，這種情況只會發生在暴雨等極端天氣前，它們知道要下雨了，就會加快奔跑到草棚裡面躲避。

此外，2024雪竇山江南百英里越野賽於4月13日至4月15日在寧波奉化區舉行，有參賽者在網上發布「江南百英里賽事49人被困失聯7小時」影片，表示參加168公里的49名選手在14日凌晨遇雷暴天氣被困寺廟內，使用組委會配置的GPS求救按鈕數小時無回應，一度失聯。

「伏龍寺」裡有49人裹著保溫毯坐在地上等待。（取材自澎湃新聞）
「伏龍寺」裡有49人裹著保溫毯坐在地上等待。（取材自澎湃新聞）

澎湃新聞報導，來自雲南的參賽者鐵木描述，14日凌晨2時開始下雨，2時38分抵達山頂時下暴雨，並伴有打雷閃電。「下山要經過一個60度角的坡，要坐在坡上滑下去，許多人的褲子因此磨破了，有女孩一站起來就摔倒。」3時多到達山腳時，前面的路已接近「河」，抵達山腳步行約一小時後到了「伏龍寺」廟宇，當時已有20多人在寺廟內裹著保溫毯。最後統計有49人在伏龍寺等待。

另有一名來自廣東的參賽者廖洪濤表示，寺廟所處地沒有信號，按下組委會配置的GPS報警求助系統的「SOS」按鈕卻無人回應。直到10時，參賽者們坐上返回的巴士，才收到組委會於6時左右發布的比賽中斷信息。

暴雨 動物園 香港

上一則

上海小學生科創賽獲獎作品被指達碩博水平 主辦方：專人核實

延伸閱讀

男暴雨摔車返家後噴血昏倒 蘋果手錶自動報案救他一命

男暴雨摔車返家後噴血昏倒 蘋果手錶自動報案救他一命
阿拉伯75年最猛暴雨 杜拜再停290航班 飛機水上滑行

阿拉伯75年最猛暴雨 杜拜再停290航班 飛機水上滑行
蔡依林廣州逛市場 大媽誇漂亮下秒：不上鏡

蔡依林廣州逛市場 大媽誇漂亮下秒：不上鏡
溫暖天氣結束 北加周末又迎風暴

溫暖天氣結束 北加周末又迎風暴

熱門新聞

一名女子坐在高合電動車HiPhi X駕駛座上使用按摩棒的照片在網上瘋傳，引發網民質疑高合汽車後台洩露車主隱私。(視頻截圖)

高合電動車洩車主隱私？中女車內自慰 影片全網瘋傳

2024-04-11 07:30
香港中學文憑試（DSE）中文科11日開考，一題評價《岳陽樓記》難倒不少學生。圖為深圳香港培僑書院龍華信義學校試場首日開考情況。(取材自香港考評局)

香港中學文憑試 「岳陽樓記」讓考生哭了

2024-04-12 20:52
北京半程馬拉松出現原本領先的3名非洲選手疑似「護送」何杰的情況，引發放水質疑，網友諷稱半程馬拉松變「伴程」馬拉松。(擷自YouTube)

非洲選手放慢等他…北京半馬中國選手爭議下奪冠

2024-04-14 14:00
華為上海青浦研發中心（澎湃新聞）

華為建半導體設備研發中心 開2倍薪搶人 但被007工時嚇走

2024-04-12 17:24
徐萌看范曾作畫照片。（取材自鳳凰網）

86歲書畫大師范曾再婚 娶36歲「中國第一黃金身材」模特？

2024-04-11 00:39
一般硬臥車廂，有上、中、下共六個臥舖席位，但只有兩個板凳。（新華社資料照片）

火車下舖掛簾 年輕人遭出征 網友一面倒：誰買下舖誰做主

2024-04-17 06:30

超人氣

更多 >
南加華人豪宅夜襲 屋主開槍嫌犯1死1傷

南加華人豪宅夜襲 屋主開槍嫌犯1死1傷
防老年失智 這是中年人可做的最好一件事

防老年失智 這是中年人可做的最好一件事
佛州男子歐洲旅遊返家後收天價帳單 電信公司提醒出國前必做一事

佛州男子歐洲旅遊返家後收天價帳單 電信公司提醒出國前必做一事
超善變四生肖 蛇忽冷忽熱、這生肖自己分手又求復合

超善變四生肖 蛇忽冷忽熱、這生肖自己分手又求復合
南達科他、內布拉斯加、內華達及德州發生911大斷線

南達科他、內布拉斯加、內華達及德州發生911大斷線