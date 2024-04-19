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造價近2億、完工3年 撫州大橋護欄塌 官稱被風吹倒

中國新聞組／北京19日電
「才子大橋」白色石質欄桿倒塌後一字排開「躺」在橋面上。（取材自央視新聞）
「才子大橋」白色石質欄桿倒塌後一字排開「躺」在橋面上。（取材自央視新聞）

江西省撫州市臨川區一座號稱斥資近2億元（人民幣，下同）的「才子大橋」，才竣工三年，就傳來一側護欄部分倒塌，石材碎片灑落一地的消息。當局事後回應，「可能是大風吹倒的」。

來源：YouTube

央視新聞報導，江西多地日昨出現短時雷暴大風強對流天氣，瞬時風速達12級（32.8公尺/秒）。撫州市臨川區才子大橋一側護欄部分倒塌，未造成人員傷亡。

據報導，總投資1.95億元的才子大橋全長1160米，護欄倒塌部位共有三處，長度共約140公尺。

有網友在社群媒體發影片顯示，大橋一側的一段白色石質欄桿倒塌後一字排開「躺」在橋面上，破碎的圍欄碎片散落一地。另一段影片中，工作人員正拉來綠色鐵皮圍擋，將圍籬倒塌段人行通道進行封閉。

工作人員拉來綠色鐵皮圍擋擋住倒塌欄桿。（取材自央視新聞）
工作人員拉來綠色鐵皮圍擋擋住倒塌欄桿。（取材自央視新聞）

對於圍欄倒塌的原因，臨川區交通運輸局回應表示，「可能是大風造成的，目前已經重新加固了。

對此，附近村民王先生說：「當天上午，我們這裡確實遭遇了一場強對流天氣，暴雨傾瀉，狂風大作，許多大樹被連根拔起。風大是事實，但一座大橋的圍欄被風吹倒了，聽起來多少有些玄乎。

公開資料顯示，才子大橋施工單位是山東省路橋集團有限公司，該集團對此尚未回應。

暴雨 投資 社群媒體

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