貴州女銀行卡涉詐遭凍結 被要求親自到內蒙才能解凍

中國銀行。(取材自澎湃新聞)

貴州一名女子潘莉（化名）在廣州做生意，她在中國銀行貴陽市支行申辦的儲蓄 卡，某天因涉嫌詐騙被內蒙古警方凍結，她在洗刷冤屈後向貴陽市公安局要求解凍銀行卡，卻被對方告知解卡的權限在內蒙古警方。潘莉致電內蒙警方，卻被要求要本人親自到內蒙辦理解卡手續。從貴陽到內蒙有3000公里路程，搭火車也要50多個小時，讓潘莉相當傻眼。

澎湃新聞報導，潘莉2019年在中國銀行貴陽市瑞金支行辦理儲蓄卡。2022年12月，貴陽警方透過電話告知潘莉的銀行卡因為涉及詐騙被凍結，並請她到公安局做筆錄。潘莉表示，對涉及詐騙的款項完全不知情，但銀行卡已被辦案單位──內蒙古新安盟科爾沁右翼中旗公安局凍結。

潘莉等到2024年1月，銀行卡都沒有被解凍，於是前往貴陽市公安局反詐中心要求解凍銀行卡，但貴陽公安局表示沒有權限解凍，且該卡所涉案件在2023年2月就已結案，不知道為何她的卡仍沒辦解凍，請她自己聯繫內蒙古新安盟科爾沁右翼中旗公安局。

然而，內蒙古辦案民警魯楊卻告訴潘莉，線上無法解卡，要本人親自到內蒙來辦理。魯楊還表示，他們在2023年5月時就取消凍結卡片了。依據法律規定，如果已經查明被凍結的財產與案件無關，應在三天內解凍。

對此，中國銀行貴陽市瑞金支行表示，銀行沒有接到警方要求解除凍結的文件，建議潘莉請貴陽警方提出案件已完結的證明給銀行，就可解凍卡片。不過，貴陽警方表示，辦案單位是內蒙的公安局，他們沒有權限。