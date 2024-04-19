中國推「以舊換新」 多地挨家挨戶調查家電年限

中國政府推動家電和汽車等以舊換新。(路透資料照片)

中國政府目前力推家電等消費品「以舊換新」，責令地方政府推動，上海、山東等地就傳出有社區居委會向居民推銷打折後的家電產品，甚至有社區挨家挨戶調查居民家裡的電器使用年限。還有家電業者在黨媒發表文章，指家電沒壞就可一直使用是「認知誤區」，家電產品「和食品一樣也有保質期」，引發不少民眾批評，有人直指「要更新，有錢再說」。

綜合自由亞洲電台、台北中央社報導，中國官方為解決產能過剩問題，要求民眾更換老舊電器以刺激消費。剛從廣州回到上海的居民王先生稱，上海、山東和廣東等地的居民社區，把「以舊換新」當作一項「政治任務」來完成。上海居民劉女士說，她17日接到社區工作人員打來的商品促銷電話，但她拒絕了，覺得等電器壞了再換。

在河北，有社區在網格員群組發出通知，稱為響應國務院 「以舊換新」，將調查社區內所有家戶的空調、冰箱和洗衣機等16類家電使用年限，居民還需「一戶一表」回報是否會換新電器，或是有計畫更換。

中國某社區動用網格員排查居民家電使用年限，以便兜售16類家電產品。(取材自X平台)

山東青島居民約翰說，他以及朋友所在的社區也收到促銷家電的手機短信，甚至有新家電已經進入社區銷售。

許多家電業者也祭出優惠促銷鼓勵民眾汰換舊家電。中國家電協會執行理事長姜風15日還在中共 中央黨校報紙「學習時報」發表「以舊換新需要走出認知誤區」為題的文章稱，中國有大量家電產品已經超過安全使用年限，讓發生事故的風險變高，水電及瓦斯費也會增加。

姜風的文章發表後，引發不少中國民眾的質疑與批評。有網友指「賣電器的出來談保質期，這太明顯了吧」；有人反諷「要是免費以舊換新，我天天換」；有人直言「要更新，有錢再說，重點是沒錢，拿什麼更新？」。

經常對中國房市發表意見的南京市房地產 學會副會長孟祥遠直言：「現在為了刺激買家電，已經這樣了嗎？姜理事長自己有沒有保質期，要不要換一換？」