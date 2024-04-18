川渝居民換燃氣表後費用暴增 名編劇：不在家卻有500立方用量

繼重慶市民反映更換燃氣表後費用大增，四川省多個城市的居民也反映出類似的情況。(取材自微博)

繼重慶市民反映更換燃氣表後費用大增，四川省多個城市的居民也反映出類似的情況。

澎湃新聞報導，在四川問政平台搜尋發現，從14日開始，成都多個區的網友關於燃氣計費異常的投訴超過20條，多反映更換新燃氣表後，在使用習慣未有較大在變化的情況下，燃氣表顯示的用氣量大增。

如，成都郫都區一名業主稱，從2023年開始成都燃氣換了新的燃氣表後，燃氣使用量暴增，其通過成都燃氣微網廳查詢到家裡2022全年燃氣使用量為287立方米，2023年換新表後，全年用氣量為445立方米，到了2024年，僅1至4月的用氣量就高達595立方米。

另據奔流新聞指出，知名編劇李亞玲17日發文稱，自己在海南2個月，成都家中產生了500多立方用氣量，準備聯合有相同遭遇的鄰居找第三方檢測 機構檢測燃氣表。

李亞玲稱，在該社區這還不是個案。其鄰居在美國待三個月回來，發現產生了2000多元（人民幣，下同）氣費。另一個不太煮飯的鄰居發現三月氣費360元，還有個鄰居比較了今年和去年的燃氣費，發現今年比去年同月漲了50%。

除了成都，在四川問政平台，四川南充、內江、自貢、綿陽、資陽、德陽、廣安等地也有網友反映類似情況。

南充順慶區一網友在四川問政平台反映，去年燃氣公司換新表後，家裡如以往正常用氣，同樣的用氣方式每月費用卻翻倍。 「以前兩個月交一次，每次190元左右，現在每次交200元卻還用不到35天。」

同一天，內江市一名網友也反映，「自從換了新的表，那個天然氣 基本上比去年同期翻倍了。」綿陽網友反映，「我是綿陽燃氣集團用戶，目前用了燃氣新表，致使每月費用高出2-3倍。」資陽一網友反映，去年我家裡的燃氣表更換後，費用大增。 「近期重慶、成都都有這樣的反映，我才明白過來。」

此前，重慶多個區縣的不少市民反映稱，更換智能燃氣表後，在相似的使用頻度情況下，費用較以往增加了不少，有市民懷疑燃氣表「跑得快」。

重慶市政府新聞辦13日晚召開記者會，就市民反映的家中燃氣計量有誤和燃氣費用增加等相關問題進行回應，稱已責成市級相關部門成立了聯合調查組對有關問題進行深入調查。