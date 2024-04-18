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促女性回歸家庭催生？抖音多部「渲染婆媳矛盾」微短劇被下架

中國新聞組／綜合報導
平台點名「刻意放大和渲染夫妻、婆媳矛盾」的微短劇，並下架作品。（取材自微博）
平台點名「刻意放大和渲染夫妻、婆媳矛盾」的微短劇，並下架作品。（取材自微博）

近日，抖音、快手兩大短片平台相繼下架部分「非主流家庭觀」，稱其內容宣揚「不健康」和「非主流」的家庭觀、婚戀觀。分析認為，在中國生育率下降的情況下，政府正在採取一切措施，包括在網路上封鎖任何不利於女性生育的宣傳，鼓勵女性更早回歸家庭，以期能提高生育率。

美國之音報導，抖音安全中心10日發布的公告稱，發現部分微短劇「刻意放大和渲染夫妻、婆媳矛盾等內容」，含有不良價值觀導向，下架「老公是個媽寶男」、「懷孕的女人」等六部微短劇。

快手的公告稱，平台巡查發現「刻意放大和渲染夫妻矛盾、婆媳矛盾、代際矛盾等行為，偏離社會主流價值導向。」快手由此下架了「懷孕的女人」等四部微短劇，並清理了相關內容738條。

此前，中國國家廣電總局針對微短劇已經推出新規，要求所有播出、引流、推送的網絡微短劇均須持有「網絡劇片發行許可證」或完成相應上線報備登記程序。

自2024年6月1日起，未經審核且備案的微短劇不得上網傳播。同時，重點的微短劇要提前備案，投資低於30萬元人民幣的微短劇由平台自行審核。

顯然，在新規開始實行之前，快手和抖音就已經開始按照「正確價值觀」對平台的微短劇進行審核。

微博網友對社群平台的這項措施討論頗多，有人說：「藝術，不就是要誇張一點。」也有人認為社群平台只是在配合政府的政策重點，「短劇放大催婚矛盾怎麼不說？」還有人指出： 「現實中對家暴、出軌嚴格執法，比什麼宣傳都有效。」但也有網友對封禁表示贊同，認為這些短劇「為了流量放大矛盾，宣揚對立。」目前許多貼文的評論已被封鎖。

2022年，中國總人口出現了61年以來的首次負成長。這個勢頭在2023年繼續，同時，新生兒出生率進一步走低。

在這種情況下，當局加強了鼓勵生育的宣傳力度，各省市也開始推出鼓勵生育的政策和措施。官方媒體更是用了愛國主義，呼籲中國女性回歸家庭。這次抖音和快手的下架似乎也符合官媒宣傳的輿論導向。

抖音公告稱，部分微短劇「刻意放大和渲染夫妻、婆媳矛盾等內容」，含有不良價值觀導向...
抖音公告稱，部分微短劇「刻意放大和渲染夫妻、婆媳矛盾等內容」，含有不良價值觀導向而被下架。 （路透資料照片）

抖音 家暴 投資

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