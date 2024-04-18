數據中心工程半數在乾旱區 「東數西算」恐加劇水危機

中國「東數西算」工程，恐加劇水資源危機。(取材自光明網)

中國近年廣設數據中心，推出「東數西算」工程，對水資源的需求也持續增長，總部位於香港 的智庫「中國水風險」就指出，預期到2030年，中國數據中心需要的水可能會超過30億立方公尺，屆時將對中國本已緊張的水資源帶來更大壓力。

運行數據中心會產生大量熱量，需要水進行冷卻以保護設備。「中國水風險」近日發布報告，指出目前中國430萬個數據中心機櫃的耗水量約為13億立方公尺，約為天津全市家戶用水的1.9倍，到2030年可能會增加到1130萬個機櫃，耗水量超過30億立方公尺。

目前，中國正在將數據中心從沿海轉移到西部地區，也就是「東數西算」工程。官方已經規畫了8個「算力網絡國家樞紐節點」和10個「數據中心集群」，分布在14個省市自治區。全中國七成二的數據中心機櫃位於這些區域。

但報告直言，「東數西算」對水資源的需求持續增長，其中超 過一半卻位於乾旱地區。

報告亦指出，隨著聊天機器人的興起，相較傳統搜尋，聊天機器人可能導致用水量激增20倍。目前，中國聊天機器人的用戶群體不斷成長，百度 、騰訊和阿里巴巴等科技巨頭去年已推出了自家的相關服務，也增加了對耗水的潛在影響。

此外，中國多數數據中心仍依靠燃煤發電運行，如果不加以控制，僅這些數據中心的碳排放量，就可能從2020年的9600萬噸二氧化碳增加到2030年的3.4億噸二氧化碳。