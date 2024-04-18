我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房價和利率那麼高 只剩兩種人買得起房

「一代女皇」74歲潘迎紫公布近照 網友驚：哪裡買的不老仙丹

「神18」轉運至發射區 最快下周升空

中國新聞組／北京18日電
據中國載人航天工程辦公室消息，神舟十八號載人飛船與長征二號F遙十八運載火箭組合體，於16日已轉運至發射區。(取材自微博)
據中國載人航天工程辦公室消息，神舟十八號載人飛船與長征二號F遙十八運載火箭組合體，於16日已轉運至發射區。(取材自微博)

今年中國空間站首次載人飛行任務即將開啟，第四次「太空會師」將上演。中國載人航天工程辦公室17日表示，在甘肅酒泉衛星發射中心，神舟十八號載人飛船與長征二號F遙十八運載火箭組合體已轉運至發射區，後續將按計畫開展發射前的各項功能檢查、聯合測試等工作，最快將在下周升空。

影音來源：YouTube

大公報報導，神十八乘組將與正在中國空間站的神十七乘組進行交接，作為備份船的神舟十九號也已完成測試工作，與長二F遙19運載火箭在總裝測試廠房等候，以備緊急情況出現。而神十七乘組航天員湯洪波、唐勝傑、江新林也將踏上返程之旅，回到闊別6個月的地球。

報導指出，有「史上最年輕乘組」之稱的神十七乘組，在任務期間完成兩次出艙活動。在第二次出艙中，他們首次完成了在軌航天器艙外設施的維修任務，重點完成了天和核心艙太陽翼維修工作，消除了前期因太空微小顆粒撞擊產生的影響，經評估分析，太陽翼發電性能狀態正常。此外，航天員還對空間站艙體狀態進行了巡檢。

值得一提的是，神十七航天員在中國空間站進行了大量的空間科學實驗項目。報導稱，他們與地面科研人員密切協同，完成了首批艙外暴露實驗材料樣品取回工作，首批材料暴露樣品包括非金屬及金屬兩類，總計407件，這些樣品近期將隨航天員和神舟飛船一起返回地面，交由科學家進一步開展地面研究工作。新一批科學實驗樣品會分批次運到中國空間站，計畫在今年5月份，由航天員統一安裝至材料艙外暴露實驗裝置內後出艙，開展新一輪暴露實驗。

神十七的三位航天員還進行了下肢運動學測試實驗，以研究航天員在失重環境下的運動生物力學特徵；進行了視功能研究，以探索航天飛行相關視功能損傷的發病機制，並提出相應防護方案；此外，神十七乘組還在中國空間站順利進行在軌腦電測試實驗。

此外，蘇州大學心血管病研究所胡士軍教授、沈振亞教授團隊與中國航天員科研訓練中心李瑩輝教授團隊合作，國際上首次將尿液中細胞來源人誘導多能幹細胞衍生心肌細胞，順利完成了中國空間站首個活細胞研究，揭祕了「硫胺素代謝」原理。

據報導，實驗發現，微重力可阻斷心肌細胞對硫胺素的攝取，會導致人心肌細胞搏動頻率顯著降低，出現鈣循環異常；分析顯示，通過補充「硫胺素」可達到改善心肌細胞結構和心臟功能的效果，提示長期飛行中需關注硫胺素在心血管系統防護中的作用。

太空 天和核心艙 甘肅

上一則

港邀名人拍330短片 全球3000平台「軟銷」香江 覆蓋逾2億人次

下一則

港國安法生效近4年 291人被拘 最小15歲、最老90歲

延伸閱讀

南航大學45歲女教授 傳與22歲男生開房、為此離婚

南航大學45歲女教授 傳與22歲男生開房、為此離婚
名師出高徒 西北工業大學女教授呂震宙火了

名師出高徒 西北工業大學女教授呂震宙火了
00後中國小夥花80萬買美國「太空船票」 當事人：距卡門線還遠

00後中國小夥花80萬買美國「太空船票」 當事人：距卡門線還遠
習近平出席解放軍人大會議 要求做好海上軍事鬥爭準備

習近平出席解放軍人大會議 要求做好海上軍事鬥爭準備

熱門新聞

一名女子坐在高合電動車HiPhi X駕駛座上使用按摩棒的照片在網上瘋傳，引發網民質疑高合汽車後台洩露車主隱私。(視頻截圖)

高合電動車洩車主隱私？中女車內自慰 影片全網瘋傳

2024-04-11 07:30
香港中學文憑試（DSE）中文科11日開考，一題評價《岳陽樓記》難倒不少學生。圖為深圳香港培僑書院龍華信義學校試場首日開考情況。(取材自香港考評局)

香港中學文憑試 「岳陽樓記」讓考生哭了

2024-04-12 20:52
北京半程馬拉松出現原本領先的3名非洲選手疑似「護送」何杰的情況，引發放水質疑，網友諷稱半程馬拉松變「伴程」馬拉松。(擷自YouTube)

非洲選手放慢等他…北京半馬中國選手爭議下奪冠

2024-04-14 14:00
徐萌看范曾作畫照片。（取材自鳳凰網）

86歲書畫大師范曾再婚 娶36歲「中國第一黃金身材」模特？

2024-04-11 00:39
華為上海青浦研發中心（澎湃新聞）

華為建半導體設備研發中心 開2倍薪搶人 但被007工時嚇走

2024-04-12 17:24
小米SU7手機支架。（取材自微博）

余承東酸SU7「為什麼用手機支架」 雷軍妙答：同行交流

2024-04-12 02:16

超人氣

更多 >
追求生活品質 千禧世代搬加拿大…後悔來太早 打算回德州

追求生活品質 千禧世代搬加拿大…後悔來太早 打算回德州
控787「抄捷徑」波音工程師加倍爆料：客機飛行中恐解體

控787「抄捷徑」波音工程師加倍爆料：客機飛行中恐解體
才和大S電梯抱抱放閃 具俊曄喜訊曝光：來就知道

才和大S電梯抱抱放閃 具俊曄喜訊曝光：來就知道
失眠怎麼辦? 別躺在床上輾轉反側 專家教你如何入睡

失眠怎麼辦? 別躺在床上輾轉反側 專家教你如何入睡
華人區女子坐餐廳外車內 被魁梧非裔男暴力性侵

華人區女子坐餐廳外車內 被魁梧非裔男暴力性侵