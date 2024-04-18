「神18」轉運至發射區 最快下周升空

據中國載人航天工程辦公室消息，神舟十八號載人飛船與長征二號F遙十八運載火箭組合體，於16日已轉運至發射區。(取材自微博)

今年中國空間站首次載人飛行任務即將開啟，第四次「太空 會師」將上演。中國載人航天工程辦公室17日表示，在甘肅 酒泉衛星發射中心，神舟十八號載人飛船與長征二號F遙十八運載火箭組合體已轉運至發射區，後續將按計畫開展發射前的各項功能檢查、聯合測試等工作，最快將在下周升空。

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大公報報導，神十八乘組將與正在中國空間站的神十七乘組進行交接，作為備份船的神舟十九號也已完成測試工作，與長二F遙19運載火箭在總裝測試廠房等候，以備緊急情況出現。而神十七乘組航天員湯洪波、唐勝傑、江新林也將踏上返程之旅，回到闊別6個月的地球。

報導指出，有「史上最年輕乘組」之稱的神十七乘組，在任務期間完成兩次出艙活動。在第二次出艙中，他們首次完成了在軌航天器艙外設施的維修任務，重點完成了天和核心艙 太陽翼維修工作，消除了前期因太空微小顆粒撞擊產生的影響，經評估分析，太陽翼發電性能狀態正常。此外，航天員還對空間站艙體狀態進行了巡檢。

值得一提的是，神十七航天員在中國空間站進行了大量的空間科學實驗項目。報導稱，他們與地面科研人員密切協同，完成了首批艙外暴露實驗材料樣品取回工作，首批材料暴露樣品包括非金屬及金屬兩類，總計407件，這些樣品近期將隨航天員和神舟飛船一起返回地面，交由科學家進一步開展地面研究工作。新一批科學實驗樣品會分批次運到中國空間站，計畫在今年5月份，由航天員統一安裝至材料艙外暴露實驗裝置內後出艙，開展新一輪暴露實驗。

神十七的三位航天員還進行了下肢運動學測試實驗，以研究航天員在失重環境下的運動生物力學特徵；進行了視功能研究，以探索航天飛行相關視功能損傷的發病機制，並提出相應防護方案；此外，神十七乘組還在中國空間站順利進行在軌腦電測試實驗。

此外，蘇州大學心血管病研究所胡士軍教授、沈振亞教授團隊與中國航天員科研訓練中心李瑩輝教授團隊合作，國際上首次將尿液中細胞來源人誘導多能幹細胞衍生心肌細胞，順利完成了中國空間站首個活細胞研究，揭祕了「硫胺素代謝」原理。

據報導，實驗發現，微重力可阻斷心肌細胞對硫胺素的攝取，會導致人心肌細胞搏動頻率顯著降低，出現鈣循環異常；分析顯示，通過補充「硫胺素」可達到改善心肌細胞結構和心臟功能的效果，提示長期飛行中需關注硫胺素在心血管系統防護中的作用。