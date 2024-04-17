火車下舖掛簾 年輕人遭出征 網友一面倒：誰買下舖誰做主

一般硬臥車廂，有上、中、下共六個臥舖席位，但只有兩個板凳。（新華社資料照片）

又見火車「下舖之爭」。一段影片近日引起關注：火車臥舖車廂裡，一名阿姨對著在下舖掛簾子的年輕人進行拍攝，並稱他們不讓70歲的老人坐下，呼籲網友「評評理」 。這事上熱搜後，網友幾乎一面倒批評這名拍攝的阿姨，稱「誰買了下舖誰做主，強坐別人的舖位就是不對」。而眾多媒體則指向中國鐵路部門，稱這是鐵路留給旅客的難題。

影音來源：YouTube

綜合媒體報導，在中國，以一般的硬臥車廂為例，有上、中、下共六個臥舖席位，但只有兩個板凳。中鋪、上鋪空間小，上下不方便，乘客很難全程蜷縮在鋪上。也就是說，除了買下舖的乘客不需要板凳，其他四位乘客得搶兩個板凳。僧多粥少，凳子不夠坐，長期以來，「下舖可以坐」也就成了彼此之間的「默契」。

在上述影片中，涉事的兩個下舖都掛上了簾子。面對拍攝阿姨的指責，簾子背後的年輕人沒有理會和搭腔。

影片在網上流傳後，絕大多數網友並不支持這名阿姨：「那是人家訂的下舖，讓你坐是人情，不讓你坐是本分」「這不是道德綁架麼，不是誰發視頻誰就有道理」「這麼理直氣壯，我還以為她買的下舖呢」。

對此，中國鐵路12306客服表示：沒有明確規定不能使用圍擋，不影響其他旅客情況下可以使用，但需要跟各位旅客協商好。

據悉，「使用圍擋」的意思，其實就是用簾子將舖位圍起來，拒絕他人的使用和窺探。

澎湃新聞評論稱，曾幾何時，火車下舖可以讓其他乘客坐似乎是個預設規則，大家心照不宣地認同。在前高鐵時代，長途火車耗時不短，一個車廂裡的旅客很容易產生一種共同體意識，彼此之間的互助與容忍再正常不過。

但隨著高鐵和飛機的普及，火車共同體意識大幅淡化，許多年輕人不願意再遵守這樣的規則了。他們更在乎自身權利，這當然更符合今天的社會認知。

換句話說，年輕人現在已經開始「整頓」火車車廂了，他們正在重塑一種新的公共規則和出行文化。

影片裡的老人，似乎還沒跟上這種節奏，試圖用一種道德綁架的方式來模糊權利邊界，還訴諸讓「大家評評理」的社會壓力。這種方式並不討巧，並不能說服人，反而會讓很多網友反感。

近幾年，鐵路部門順應社會需求，推出了不少特色服務，例如「靜音車廂」的普及，受到了廣泛好評。多年不變的臥舖車廂設計，是否也可以改改？讓邊界更清楚一點，讓乘客之間的爭端少一點，這應該是公共交通改善的方向。

新京報刊登評論表示，這起旅客之間的矛盾，表面看是「下舖該不該讓其他人坐」，根源是「上舖、中舖的乘客坐哪？」評論更直指，破解「二桃殺三士」難題，主動權不在旅客，而是在鐵路部門。