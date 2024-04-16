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百度李彥宏：未來開發應用如拍短片簡單 人人都是開發者

記者謝守真／即時報導
百度集團創辦人李彥宏16日表示，AI正在掀起一場創造力革命，將徹底改變開發者群體。（路透）
百度集團創辦人李彥宏16日表示，AI正在掀起一場創造力革命，將徹底改變開發者群體。（路透）

人工智慧AI）大模型問世後，各領域應用百花齊放。中國百度集團創辦人李彥宏16日表示，在發布1年又1個月後，旗下AI大語言模型「文心一言」用戶已突破2億，API（應用程式介面）每天調用量亦超過2億，服務的企業客戶達到8.5萬。

李彥宏稱，AI正在掀起一場創造力革命，將徹底改變開發者群體。未來開發應用就像拍短影片一樣簡單，只要會說話，人人都是開發者。

據百度微博消息，百度16日舉行Create2024百度AI開發者大會，李彥宏於會上指出，近幾個月來，文心大模型在代碼生成、代碼解釋、代碼優化等通用能力方面，實現進一步的顯著提升，達到國際領先水平。相比1年前，文心大模型的算法訓練效率提升到原來的5.1倍，周均訓練有效率達到98.8%，推理性能提升105倍，推理的成本降到原來的1%。

同時，李彥宏正式發布百度文心大模型4.0工具版，並指用戶可在工具版上體驗代碼解釋器功能，通過自然語言交互，實現對複雜數據和文件的處理與分析、生成圖表或文件、洞察數據特點、分析變化趨勢等。

李彥宏認為，「AI正在掀起一場創造力革命，未來開發應用就像拍個短視頻（台稱影片）一樣簡單，人人都是開發者，人人都是創造者。」

他預期，大模型和生成式AI，將徹底改變開發者這個群體。過去，開發者用程式碼改變世界。而未來，「自然語言將成為新的通用程式語言，你只要會說話，就可以成為一名開發者」，用自己的創造力改變世界。

此外，李彥宏再次評論其對大模型開閉源之爭的看法。他提到，因為有了文心4.0基礎模型，可據需要兼顧效果、反應速度、推理成本等考慮裁減出適合各種場景的小尺寸模型。

透過降維裁減出來的模型， 比直接拿開源模型調出來的模型，在同等尺寸下效果更好，在同等效果下成本明顯更低。「以前說開源便宜，其實在大模型領域，開源是最貴的。所以開源模型會越來越落後。」

至於針對多模態大模型，李彥宏說，多模態是通往AGI（通用人工智慧）的必經之路，視覺大模型最大的應用場景將是自動駕駛。百度訓練出Apollo視覺感知大模型，百度地圖率先將視覺感知大模型應用到製圖領域，全球最大規模的車道級地圖資料已上線到全國360座城市。

百度 AI 人工智慧

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